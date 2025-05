Sony dévoile son cher fleuron, le Xperia 1 VII

Sony propose désormais son smartphone le plus avancé à ce jour. Baptisé logiquement Xperia 1 VII, il vient remplacer le Xperia 1 VI de l’année passée. La principale innovation de ce nouveau modèle est dans ce que Sony appelle « Xperia Intelligence », un ensemble de technologies d'IA optimisées spécifiquement pour ce smartphone. Parmi les fonctionnalités les plus marquantes, « AI Camerawork » et « Auto Framing » permettent de capturer des vidéos parfaitement stables et cadrées, même lorsque l'utilisateur ne regarde pas l'écran.

La fonction « AI Camerawork » utilise une technologie de stabilisation d'image et d'estimation de posture pour maintenir le sujet au centre de la composition, même en mouvement. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour les utilisateurs novices souhaitant réaliser des vidéos de qualité professionnelle sans maîtriser les techniques complexes de cadrage.

De son côté, « Auto Framing » emploie l'intelligence artificielle pour suivre automatiquement le sujet et recadrer la prise de vue en temps réel. Il est ainsi possible de filmer un sujet en mouvement sans avoir à le poursuivre physiquement, la caméra s'occupant de le garder dans le cadre. Cette fonction permet d'obtenir deux types de vidéos simultanément : une montrant l'ensemble de la scène et une autre recadrée sur le sujet principal.

Un système photo hérité des appareils Alpha

Il faut savoir que la très grande majorité des smartphones actuellement sur le marché embarquent des capteurs photo Sony. Bien entendu, le mobile de la marque nippone en profite aussi. Ainsi, le Xperia 1 VII dont plusieurs caractéristiques techniques avaient déjà fuité, est équipé de trois caméras arrière, dont un nouvel objectif ultra grand-angle de 16 mm doté d'un capteur de 48 mégapixels de 1/1,56 pouce. Ce capteur, environ 2,1 fois plus grand que celui du modèle précédent, permet de capturer des photos nocturnes d'une clarté comparable à celle des appareils photo plein format, avec un bruit minimal et une large gamme dynamique, selon la marque.

L'objectif grand-angle offre une focale de 24 mm/48 mm (équivalent à un zoom optique 2×) et intègre le capteur d'image « Exmor T for mobile », reconnu pour ses excellentes performances en basse lumière. Le téléobjectif complète l'ensemble avec un zoom optique allant de 85 mm à 170 mm, idéal pour photographier des sujets éloignés avec une haute résolution. L'ultra grand-angle présente une distorsion minimale et permet également de réaliser des photos de type macro à une distance d'environ 5 cm.

L'ADN Walkman pour une expérience audio exceptionnelle

Sony a intégré au Xperia 1 VII des composants éprouvés issus de ses lecteurs Walkman, améliorant considérablement la qualité sonore lors de l'utilisation d'un casque filaire. Le résultat est une clarté audio comparable à celle d'un lecteur de musique dédié.

La technologie d'amélioration « DSEE Ultimate » pour optimiser les sources audio compressées, permettant d'apprécier un son immersif de haute qualité même avec des fichiers de qualité moyenne. Les haut-parleurs stéréo intégrés ont également fait l'objet d'ajustements pour offrir un son plus clair sur l'ensemble du spectre sonore, des aigus aux graves.

Un écran inspiré des téléviseurs BRAVIA

L'écran du Xperia 1 VII bénéficie des technologies d'affichage des téléviseurs BRAVIA de Sony. Une innovation très intéressante est l'ajout d'un capteur à l'arrière de l'appareil, permettant d'ajuster automatiquement la luminosité et les couleurs en fonction de l'environnement de visionnage.

Que l'utilisateur se trouve en plein soleil ou dans un environnement faiblement éclairé, le smartphone reconnaît avec précision la luminosité ambiante et adapte les paramètres d'affichage en conséquence. À l'extérieur, la combinaison d'un panneau à luminosité maximale améliorée et de la fonction « Sunlight Vision » garantit une visibilité optimale même en cas d'exposition directe au soleil.

Performances et autonomie optimisées

Le Xperia 1 VII est propulsé par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, comme les autres mobiles haut de gamme du marché. Il est associé à 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go sans possibilité d’insérer une carte mémoire.

Le smartphone est doté de la fonction « Processing Optimization » qui permet d'économiser jusqu'à 10% d'énergie lors d'utilisations spécifiques comme la navigation sur les réseaux sociaux, le web ou le visionnage de vidéos en ligne, selon la marque. Sony promet ainsi une autonomie de deux jours en utilisation active. Pour le système, c’est Android qui est à la manœuvre. Le fabricant s'engage également à fournir jusqu'à quatre mises à niveau du système d'exploitation et six années de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité du Sony Xperia 1 VII

Le Sony Xperia 1 VII est disponible en précommande dès aujourd'hui en noir, vert et violet, au prix public conseillé de 1499 euros.