iPhone 16e : À moins de 600 € chez ce marchand et en version européenne !

Modèle « économique » de l’iPhone 16, le 16e est pourtant bien d'un haut de gamme. Proposé initialement à 719€, il tombe aujourd’hui à moins de 600€ chez ce marchand bien connu, et vous ne trouverez pas moins cher ailleurs.

Acheter un iPhone dernier cri sans vendre un rein ? C’est possible. Via Rakuten, qui propose une remise de 120€, offrez-vous le dernier-né de chez Apple à prix malin. Et au-delà de son tarif canon, l’iPhone 16e est surtout une vraie bonne affaire. La preuve.

Le haut de gamme Apple, mais sans le tarif qui pique

En termes de performances, l’iPhone 16e n’a rien à envier aux modèles premium. Sa puce A18 de dernière génération couplée à un GPU 4 cœurs assure une fluidité à toute épreuve sur iOS 18, y compris pour les jeux les plus gourmands.

Avec 8 Go de RAM et un stockage généreux, soit 128 Go, 256 Go ou 512 Go, vous avez de quoi voir venir. Disponible en noir ou blanc, il joue aussi la carte du style sobre mais efficace.

L’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces promet une immersion visuelle totale. Et pour binge-watcher vos séries sans stresser pour la batterie, comptez sur 26 heures de lecture vidéo. Le tout rechargeable en un clin d'œil grâce au port USB-C compatible recharge rapide.

Résistance au quotidien ? L’iPhone 16e est paré. Avec son verre Ceramic Shield et sa certification IP68, il supporte éclaboussures, poussières et même l’immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. Solide comme un roc.

Des technologies Apple de pointe, mais à prix doux

Côté innovations, l’iPhone 16e embarque le meilleur d’Apple. Pensé pour Apple Intelligence, l’IA maison de Cupertino, il vous accompagne avec des outils d’écriture avancés et des applis plus personnalisées que jamais.

Mention spéciale à l’outil « correction » intégré, qui vous permet de supprimer d’un simple geste les éléments gênants en arrière-plan. Combiné à la caméra Fusion 48 Mpx et à l’enregistrement Dolby Vision 4K, vos clichés prennent une toute autre dimension.

Petit détail qui change tout : le bouton « Action ». Placé au-dessus des commandes de volume, il vous permet de créer un raccourci vers l’appli de votre choix ou d’appeler directement un contact. Malin, pratique, et indispensable une fois adopté.

Où trouver cette pépite à prix cassé ?

Moins de 600€ pour un iPhone 16e ? C’est la bonne affaire du moment, et elle se trouve sur Rakuten. Dans un contexte où les prix Apple ne cessent de grimper, cette promo risque de ne pas faire long feu.

N’attendez pas que le tarif remonte : foncez profiter de l’iPhone 16e à 599,99€ sur Rakuten pendant qu’il est encore temps.