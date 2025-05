Xiaomi 16 : une batterie monstre et un lancement anticipé

Si les rumeurs se confirment, Xiaomi pourrait devancer ses principaux concurrents sur le segment des smartphones haut de gamme et serait directement en face du géant Apple. Certaines sources évoquent le mois de septembre pour la présentation de ses nouveaux modèles haut de gamme. Logiquement, il s’agirait du Xiaomi 16 qui doit succéder au Xiaomi 15 alors que nul doute n’est permis concernant la préparation d’une version Ultra qui serait la suite du Xiaomi 15 Ultra.

La caractéristique la plus impressionnante du futur fleuron de Xiaomi serait sans conteste sa batterie. En effet, d'après les informations qui circulent actuellement, le Xiaomi 16 est en phase de test avec une batterie de 6 800 mAh, un chiffre considérable pour un appareil qui conserverait des dimensions relativement contenues. Certaines sources évoquent même une capacité pouvant atteindre 7 000 mAh.

Cette évolution marque une progression spectaculaire par rapport au Xiaomi 15, qui embarque une batterie de 5 240 mAh. Pour mettre ces chiffres en perspective, le OnePlus 13T récemment lancé, qui se positionne également comme un smartphone compact avec son écran de 6,32 pouces, dispose d'une batterie de 6 260 mAh.

La technologie de charge n'est pas en reste, puisque le Xiaomi 16 supporterait une charge rapide filaire de 100W, permettant de recharger l'appareil en un temps record. Cette combinaison d'une grande capacité et d'une charge ultra-rapide pourrait bien devenir un argument de vente majeur pour Xiaomi face à ses concurrents.

D'après les analystes du secteur, cette augmentation significative de la capacité de la batterie pourrait être rendue possible par l'utilisation de technologies de pointe comme les batteries au silicium-carbone à haute densité, qui permettent d'obtenir une meilleure capacité à volume égal.

Xiaomi 15

Premier smartphone avec Snapdragon 8 Elite 2

Le Xiaomi 16 marquerait également l'histoire en devenant le premier smartphone au monde à intégrer le processeur Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm. Cette puce, qui n'a pas encore été officiellement dévoilée par le fabricant américain, succédera au Snapdragon 8 Elite actuel.

Si l'on en croit les rumeurs, ce nouveau processeur offrirait des améliorations substantielles par rapport à son prédécesseur, avec des gains de performances d'environ 30 % pour le GPU et 25 % pour le CPU. Le Snapdragon 8 Elite 2 pourrait également intégrer 16 Mo de cache pour son GPU et prendre en charge la mémoire LPDDR6 ou LPDDR5X plus rapide.

Ce lancement anticipé en septembre suggère que Qualcomm devrait également avancer sa présentation annuelle de son nouveau processeur phare, traditionnellement organisée en fin d'année. Il convient toutefois de préciser que cette exclusivité du Xiaomi 16 concernerait principalement le marché chinois et ne durerait probablement que quelques jours, comme c'est généralement le cas pour ce type de partenariat.

Un écran compact mais amélioré

Contrairement à la tendance actuelle qui pousse vers des écrans toujours plus grands, Xiaomi semble vouloir conserver un format relativement compact pour son modèle standard. L'écran du Xiaomi 16 devrait être légèrement plus grand que celui du Xiaomi 15 et ses 6,36 pouces, tout en restant en dessous des 6,73 pouces du modèle Pro actuel.

Les sources indiquent que cet écran serait « le meilleur dans sa catégorie de taille » et « loin devant la concurrence ». On peut s'attendre à des améliorations en termes de luminosité, de taux de rafraîchissement ou encore de résolution, bien que les spécifications précises n'aient pas encore filtré.

Xiaomi 15

Une partie photo qui monte en gamme

Le système photographique du Xiaomi 16 bénéficierait également d'une mise à niveau significative. Le smartphone conserverait un capteur principal de 50 mégapixels, mais la grande nouveauté serait l'intégration d'un téléobjectif périscopique.

Cette technologie, jusqu'alors réservée aux modèles Pro et Ultra de la série précédente, permettrait d'offrir un zoom optique de meilleure qualité. Selon certaines sources, il s'agirait même d'un périscope « ultra-fin empilé », contribuant à maintenir la finesse globale de l'appareil malgré l'ajout de cette technologie complexe.

Cette amélioration photographique placerait le Xiaomi 16 standard en meilleure position face à ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy S25 ou l'iPhone 17, ce dernier devant être lancé à la même période.

Une série complète à venir

Si le Xiaomi 16 standard fait l'objet de nombreuses fuites, la gamme complète devrait comprendre également les modèles Pro et Ultra. Selon les informations disponibles, le Xiaomi 16 Pro pourrait être équipé d'une batterie de 6 100 mAh, ce qui serait curieusement inférieur au modèle standard. Comme pour les générations précédentes, le modèle Pro pourrait rester exclusif au marché chinois, tandis que les versions standard et Ultra seraient commercialisées à l'international, probablement lors du Mobile World Congress de Barcelone en février 2026.