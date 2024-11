Ce tout nouveau smartphone vaut-il un Samsung Galaxy A16 ?

Ce nouveau challenger dans le milieu des smartphones n'est autre que le CMF Phone 1.

Il est le premier smartphone de CMF, une marque filiale de Nothing, lancée en juillet 2024. Si les autres smartphones de Nothing tente de concurrencer les hauts de gamme du top constructeurs, les CMF sont plutôt positionné sur le segment d'entrée de gamme.

Ils sont un peu comme les smartphones POCO chez Xiaomi.

Si on en parle aujourd'hui c'est parce que sa sortie se fait à un prix très attractif et que si on compare ce modèle aux autres de sa gamme, on obtient un rapport qualité/prix plus qu'intéressant.

Le CMF Phone 1 VS le Samsung Galaxy A16

Si on a décidé de comparer le CMF Phone 1 au Samsung Galaxy A16 5G c'est parce qu'il se prétend de la gamme de ce dernier. C'est aussi là qu'on prend conscience de la compétitivité du CMF Phone 1.

On se basant sur l'expertise de Nanoreview, le CMF Phone, pour quasi-strictement le même prix qu'un Galaxy A16, surclasse ce dernier dans de nombreuses catégories.

Tous les deux sont compatibles à la 5G, le CMF Phone 1 notamment grâce à un processeur MediaTek Dimensity 7300, qui prend en charge les réseaux 5G, offrant ainsi des vitesses de connexion plus rapides et une meilleure expérience utilisateur.

Néanmoins, le CMF Phone 1 prend un point car il est compatible au Wi-Fi 6 contrairement au A16.

En ce qui concerne l'affichage, le A16 dispose d'une technologie AMOLED légèrement supérieure, mais son taux de rafraîchissement est de seulement 90 Hz, tandis que le Phone 1 offre un taux de 120 Hz. Ce dernier point est un avantage significatif pour le CMF, car un taux de rafraîchissement plus élevé améliore l'expérience d'utilisation.

En matière de prise de vidéo, le CMF a la capacité d'enregistrer des vidéos en 4K, tandis que son concurrent Samsung propose une option pour optimiser le son lors de l'enregistrement. À vous de décider ce qui compte le plus pour vous mais la prise en vidéo 4k chez un modèle d'entrée de gamme est assez rare !

Le CMF Phone 1 se distingue aussi par son design modulaire. Il dispose d'une coque arrière amovible, permettant aux utilisateurs de la remplacer ou d'ajouter des accessoires tels qu'une béquille, une attache pour tour de cou ou un support magnétique. Cette modularité offre une personnalisation esthétique et fonctionnelle, signature des modèles CMF.

Enfin le CMF présente des performances légèrement plus élevés sur la caméra frontale, sur l'option de charge rapide, l'autonomie de la batterie et peut se transformer en batterie externe.

Notre conclusion et le prix

Le CMS Phone 1, noté 67 sur Nanoreview contre 56 pour le Samsung Galaxy A16 5G, se distingue comme un excellent modèle d'entrée de gamme, récent et qui mérite sa place parmi les bons smartphones.

Les retours des utilisateurs sont également très positifs pour les deux smartphones dans l'ensemble. Un indicateur qui permet d'affirmer que dans tous les cas, vous ne pouvez pas être déçu !

Sur Amazon les smartphones Phone 1 et A16 sont respectivement proposés à 249€ et 239€. Le prix du meilleur rapport qualité/prix est donc attribué au CMS Phone 1 !

Le Samsung Galaxy A16 5G reste un très bon smartphone d'entrée de gamme mais ne quittez pas le CMF Phone 1 des yeux, ils pourraient devenir un concurrent sérieux.

En résumé, si le CMF Phone 1 offre un écran légèrement plus grand, un taux de rafraîchissement plus élevé, une batterie à chargement rapide et une personnalisation de sa coque arrière.

Le Samsung Galaxy A16 5G, quant à lui, propose une expérience utilisateur éprouvée avec son interface One UI et une construction plus robuste et étanche.

Le choix entre les deux dépendra de vos préférences en termes de design, de performances et de fonctionnalités spécifiques.