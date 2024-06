Ce Xiaomi a le vent en poupe avec ses 12 Go de RAM qui le propulse vers d'autres horizons

Xiaomi, une entreprise chinoise, a d'abord conquis le marché intérieur, notamment Taïwan, avant de se lancer à l'international. Les smartphones de la marque se sont rapidement imposés grâce à leur grande qualité.

Cela est particulièrement vrai pour leur gamme Redmi Note. Ces téléphones de milieu de gamme offrent un équilibre parfait entre des composants de haute qualité et des finitions plus simples, utilisant des matériaux moins coûteux. Cette combinaison permet de réduire le prix tout en offrant d'excellentes performances, tant pour les loisirs et le multimédia que pour une utilisation quotidienne pratique.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est le modèle le plus puissant de la gamme Redmi Note. Il dispose de 12 Go de RAM, extensible virtuellement en utilisant une partie de la mémoire interne pour augmenter la capacité de la RAM, optimisant ainsi les performances du smartphone. Il est équipé d'un écran AMOLED, d'une batterie de grande capacité et d'un appareil photo de haute qualité, offrant ainsi tout ce qu'il faut pour un prix raisonnable.

Le meilleur prix du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est disponible sur Rakuten

En ce moment, il est possible de se procurer le Redmi Note 13 Pro Plus de Xiaomi pour seulement 329 € avec une garantie de 2 ans sur Rakuten. La livraison est rapide et un câble USB de rechargement est inclus avec l’offre.