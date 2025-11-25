Ces 3 smartphones obtiennent les meilleures notes sur LesMobiles… et ils ne sont pas ceux que vous croyez

Notre système d’évaluation s’appuie sur un ensemble de critères techniques, d’ergonomie, de performances et d’expérience utilisateur globale, ce qui fait émerger un classement souvent différent de celui du marché. Et les résultats réservent quelques surprises, même pour nous !

Notre système de notation : un équilibre entre performance, design et expérience d’usage

Contrairement aux simples classements basés sur la fiche technique brute, notre méthode prend en compte un ensemble de critères pondérés : qualité de l’écran, puissance, autonomie, photo, logiciel, finitions, rapport qualité-prix et cohérence d’ensemble.

Tous ces éléments sont détaillés sur notre page dédiée duel smartphone, où chaque modèle peut être comparé de manière objective.

C’est cette approche globale qui explique pourquoi certains haut de gamme très connus ne figurent pas forcément dans le Top 3, tandis que des modèles Oppo ou OnePlus y trouvent naturellement leur place.

Modulo le Galaxy S25 Ultra resté numéro 1 de notre top jusqu'à récemment, les smartphones que nous allons cité étant tous très récents ! Ce qui fait de lui le seul très haut de gamme d'une marque leader réellement en tête.

Un bon smartphone n’est pas seulement puissant : il doit être cohérent, équilibré et agréable à utiliser au quotidien. C’est ce qui guide notre notation.

Top 3 LesMobiles : une domination Oppo… mais pas seulement

Avec une note de 9.08, l’Oppo Find X9 Pro occupe la première place. Il combine un écran haut de gamme, une finition irréprochable, des performances élevées et un module photo maîtrisé.

À la deuxième place, le OnePlus 15 obtient 8.99, porté par sa rapidité, son interface fluide et sa capacité à offrir une expérience premium à un prix souvent plus contenu que ses concurrents directs.

La troisième position revient à l’Oppo Find X9 (8.98), presque au même niveau que la version Pro. Cette proximité montre que le modèle « non Pro » reste un choix extrêmement solide pour celles et ceux qui veulent du haut de gamme sans aller au maximum du tarif.

✅Points forts du Top 3 Performances haut de gamme

Écrans de très haute qualité

Équilibre puissance / autonomie ☑️Points faibles Prix premium selon les configurations

Disponibilité variable selon les marchés

Un classement qui reflète une tendance : la maturité du haut de gamme Android

L’émergence d’Oppo et OnePlus en tête du classement montre que le haut de gamme Android a atteint une forme de maturité.

Ces trois modèles partagent une philosophie commune : proposer une expérience fluide, stable et premium avec grosse autonomie qualité photo immense. Ils illustrent aussi un mouvement plus large : la concurrence dans le segment « ultra haut de gamme » n’a jamais été aussi forte.

Évidemment, ce classement est amené à évoluer, mais il souligne que les meilleurs smartphones de l’année ne sont pas toujours ceux qui font le plus de bruit. Parfois, ce sont les plus cohérents qui prennent la tête.