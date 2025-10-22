Pas besoin d'attendre le black Friday, cet excellent smartphone de Samsung passe à moins de 90 €

Le Galaxy A06 est l’un des modèles les plus récents de la marque Samsung, or, vous pouvez le trouver pour moins de 90 € grâce au code promo RAKUTEN10. Une offre qui ne durera pas longtemps... Puisqu'elle se termine ce soir !

Rémi Deschamps - publié le 22/10/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy A06

Galaxy A06 neuf à moins de 90 € Code promo : RAKUTEN10 (-10 € immédiats) Livraison rapide gratuite sous 3 à 5 jours Garantie 2 ans — version internationale double SIM

Galaxy A06 : un smartphone simple, fiable et abordable

Sorti récemment, le Galaxy A06 s’inscrit dans la lignée des smartphones Samsung dit « accessibles », mais bien conçus. 

Il embarque un grand écran HD+ de 6,5 pouces, un design moderne avec une finition mate, et une batterie puissante de 5000 mAh. Le tout assure une autonomie solide et une expérience confortable au quotidien pour les tâches essentiels en 2025 appels, réseaux sociaux, streaming vidéo et audio ou encore navigation.

 

Une fiche technique équilibrée pour un prix cassé

À moins de 90 €, difficile de trouver mieux. Ce modèle est neuf, en version internationale, et compatible avec tous les opérateurs européens. Il s’agit du modèle SM-A065F/DS, doté d’un double emplacement nano SIM (eSIM non supportée). Il fonctionne avec Google Pay mais pas avec Samsung Pay, un détail mineur.

Ajoutez à cela 2 ans de garantie et une livraison gratuite entre le 23 et le 25 octobre.

 

Une offre Rakuten à saisir avant minuit

Le Galaxy A06 est proposé sur Rakuten avec la possibilité d’utiliser le code RAKUTEN10 pour bénéficier d’une réduction immédiate de 10 €. L’appareil descend ainsi sous la barre symbolique des 90 €. De plus, Rakuten permet un paiement en plusieurs fois.

Les points forts de l’offre :

  • Smartphone neuf et scellé
  • Version internationale double SIM (SM-A065F/DS)
  • Livraison rapide (3 à 5 jours ouvrés)
  • Code RAKUTEN10 : -10 € immédiats
  • Paiement en plusieurs fois disponible
  • Compatible tous opérateurs européens
  • Garantie 2 ans
 

Un bon plan parfait pour les budgets malins

À moins de 90 €, le Samsung Galaxy A06 coche toutes les cases du bon plan intelligent : un smartphone récent, neuf, garanti, et compatible partout en Europe. Que ce soit pour un usage quotidien, un ado ou un second téléphone, c’est clairement une offre à ne pas laisser passer avant minuit.

