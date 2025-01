♻️ Cet iPhone 12 Pro est disponible avec une grosse promo pour les soldes et une livraison offerte

Pourquoi choisir un smartphone reconditionné ?

Le reconditionnement est de plus en plus plébiscité, et pour de bonnes raisons. Non seulement il permet d’accéder à des appareils haut de gamme à des prix plus abordables, mais il s’inscrit également dans une démarche durable en réduisant le gaspillage électronique.

Chez Certideal, la qualité est au rendez-vous, avec des appareils soumis à des tests rigoureux et garantis 2 ans. Vous pouvez même choisir de remplacer la batterie par une neuve pour optimiser encore davantage votre expérience.

L’iPhone 12 Pro est un modèle toujours dans la course

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

L’iPhone 12 Pro, bien qu’il date de quelques générations, reste un smartphone performant. Son processeur A14 Bionic garantit une navigation fluide, que ce soit pour vos applications ou vos jeux.

Côté photo, il est très puissant grâce à ses capteurs de qualité, et un traitement à base d'IA, idéal pour capturer des images détaillées dans toutes les circonstances.

Son écran Super Retina XDR et son autonomie solide en font également un choix pertinent pour ceux qui recherchent un appareil fiable sans dépasser leur budget.

Détails de l’offre sur CertiDeal

L’astuce derrière cette offre ? L’iPhone 12 Pro proposé est dépourvu de Face ID. Si cette fonctionnalité n’est pas indispensable pour vous, alors c’est une excellente opportunité, d’autant que l’appareil est proposé dans un état sans défaut.

Avec l’option de paiement en plusieurs fois, vous bénéficiez d’une grande flexibilité pour acquérir un smartphone haut de gamme à un tarif très compétitif. Et en ce moment, la livraison est offerte pour les soldes !