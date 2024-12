Cet iphone est en promo chez le reconditionneur numéro en France et c'est une des meilleures offres du marché

CertiDeal est le site numéro 1 en France pour le reconditionnement d’après les avis clients et continue de se démarquer de la concurrence par son engagement à offrir des prix bas tout en garantissant une qualité irréprochable.

Qu'est-ce qui fait la différence ? Tous les smartphones proposés, y compris l’iPhone 15 Plus, sont reconditionnés directement en France, un véritable gage de fiabilité et de savoir-faire. L’iPhone 15 Plus, sorti l’année dernière, reste l’un des modèles les plus puissants de la gamme Apple.

La fiche technique de l'iPhone 15 Plus

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4912 mAh

L’iPhone 15 Plus est un smartphone haut de gamme qui affiche des performances exemplaires. Il intègre notamment un grand écran, une caractéristique peu commune dans la gamme standard des iPhone, ce qui le rend particulièrement adapté aux amateurs de gaming et de streaming.

Sa puce A16 Bionic assure également une fluidité et une rapidité d’exécution impressionnantes en termes de calcul. À cela s’ajoute une autonomie prolongée, qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs intensifs. Un must pour les fans de la marque, à n’en point douté !

Une offre pour l’iPhone 15 Plus à prix cassé !

L’iPhone 15 Plus est disponible à 687 €, ce qui fait une différence de 281,01 € par rapport au prix affiché sur le site d’Apple (969 €). En utilisant le code BYE24HELLO25, vous pouvez réduire ce prix de 10 €, le portant à 677 €. De plus, la livraison est offerte, et il est possible de faire poser une vitre de protection et une coque. Vous avez également la possibilité de payer votre achat en plusieurs fois.