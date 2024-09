Cet iPhone reconditionné est idéal pour les étudiants, voici pourquoi !

L'iPhone 13 d’Apple offre aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix et surtout en version reconditionnée. En effet, il n'est ni trop ancien ni trop récent, ce qui en fait une option équilibrée pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone performant sans avoir besoin de casser leur budget, comme par exemple les étudiants.

C’est notamment sur CertiDeal que nous pouvons trouver une très bonne offre pour seulement 301 €, et avec un code RENTREE15 qui permet de le faire descendre de 15 € et donc passer sous les 300 € ! Celle-ci est proposée avec une garantie de 2 ans et tous les smartphones sont reconditionnés et testés en France.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Processeur : Puce A15 Bionic

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 est porté par une fiche technique solide, avec plusieurs caractéristiques notables. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une qualité d'affichage exceptionnelle, tout autant que du confort pour le transport grâce à sa petite taille.

La puce Apple A15 Bionic, au cœur de l'appareil, assure des performances optimales, offrant une rapidité et une fluidité impressionnantes, même lors de l'exécution de tâches lourdes comme les jeux ou le multitâche. Ce modèle est conçu pour offrir une expérience utilisateur à la hauteur des attentes, tout en garantissant une grande longévité.

Quelle offre pour l’iPhone 13 ?

CertiDeal propose en ce moment un iPhone 13 reconditionné pour seulement 301 € !

Le reconditionnement est opéré en France. L’appareil peut présenter des dommages esthétiques tels que des rayures, mais si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme à petit prix, cela peut être une véritable bonne solution, d’autant plus qu’il est possible en ce moment pour la rentrée de faire descendre encore de 15 € l'appareil avec le code RENTREE15. Il est possible de payer en 3 ou 4 fois et le smartphone est garanti 2 ans.