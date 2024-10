Cet opérateur mobile peu connu propose actuellement les forfaits mobile 5G les plus avantageux du marché

Deux offres à prix canon pour de gros volumes de data en 5G

Si vous souhaitez profiter des débits de connexion fulgurants offerts par la 5G, vous vous êtes déjà sans doute penché sur les offres low cost des principaux opérateurs. Souvent en promotions, ces derniers proposent des forfaits aux prix très attractifs. Parmi les plus populaires, il y a notamment B&You, SOSH et RED By SFR, marques low cost des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, leurs forfaits avec la 5G ne sont pas les moins chers du marché.

En cherchant un peu, on peut en effet trouver mieux, notamment chez cet opérateur virtuel qui a récemment rebrandé complètement son image et son catalogue.

Pour les datavores, il propose actuellement trois forfaits incluant la 5G sans frais, dont deux ont particulièrement avantageux :

Le Relax avec 160 Go de data en 4G/4G+/5G (débit réduit au-delà) à seulement 9,99 €/mois

Le Connecté avec 250 Go de data en 4G/4G+/5G (débit réduit au-delà) à seulement 12,99 €/mois

A ces tarifs, ces forfaits mobile offrent des rapports volume de data/prix beaucoup plus avantageux que B&You, RED BY SFR ou encore SOSH.

En plus du généreux volume de data, chacun de ces forfaits inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE et les DOM. Un volume web mensuel est également réservé pour les usages dans les DOM et au sein de l’Union Européenne : 20 Go/mois pour le forfait Le Connecté et 11 Go/mois pour le forfait Le Relax.

Quel est donc cet opérateur ?

Vous l’avez peut-être déjà deviné, l’opérateur virtuel dont nous parlons ici est Coriolis Telecom. Présente sur le marché depuis 1999, la maison-mère de cet opérateur a beaucoup évolué au cours des 25 dernières années. Aujourd’hui, l’enseigne collabore avec l’opérateur SFR, dont il utilise les installations 4G et 5G pour fournir des services très avantageux à ces abonnés.

Les deux forfaits mobiles 5G présentés ci-dessus garantissent donc une qualité de connexion optimale et des débits très rapides.

Autre bonne nouvelle : ces offres sont sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier quand vous voulez, et sans frais.

Alors, vous attendez quoi pour souscrire ?