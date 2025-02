Cette astuce permet d’obtenir le Galaxy S25 de Samsung avec une belle réduction

Le Galaxy S25 est le nouveau modèle qui ouvre la gamme S premium de Samsung. Il s'affiche donc comme un véritable modèle à suivre pour de nombreux constructeurs de l’industrie qui tentent de rivaliser avec Samsung, le numéro 1 des smartphones Android.

Dans ce contexte, le Galaxy S25 est un smartphone très plébiscité et, sans surprise, nous pouvons déjà découvrir de nombreuses offres à son propos. C’est le cas sur ce site qui le propose déjà à tout petit prix !

Que propose le Galaxy S25 ?

Le Galaxy S25 est un smartphone haut de gamme qui propose en premier lieu un excellent processeur, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, le même que pour les deux déclinaisons suivantes. Une très bonne nouvelle, puisque, qu’importe votre choix, les trois modèles proposent une puissance à peu près équivalente et de toute façon largement au-dessus de ce qui est nécessaire en 2025 !

En plus de cela, le Galaxy S25 propose l’un des plus beaux écrans au monde, avec un petit format très agréable à prendre en main. C’est d’ailleurs là ce qui le différencie du modèle Galaxy S25 Plus, qui est plus grand.

Côté photographie et autonomie, c’est également du tout bon ! Il s’agit d’un smartphone polyvalent appelé à être mis à jour pendant 7 ans, faisant de lui un investissement sur le long terme.

Quelle offre pour le Galaxy S25 ?

Le Galaxy S25 est disponible en ce moment sur Rakuten pour 749 € contre 962 € sur le site officiel de Samsung. Cette baisse est due au fait qu’il s'agit d’un produit d’import. Cela implique que Google Play n’est pas disponible en France, mais les opérateurs sont compatibles avec l’appareil et une garantie de 2 ans est disponible.