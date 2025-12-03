Cette plateforme japonaise reverse 20 % de vos achats smartphone jusqu’à ce soir

L’offre dont nous parlons aujourd'hui s’applique sur l’ensemble du site Rakuten, et est valable jusqu'à ce soir uniquement.

Une mécanique de cashback simple à comprendre et réellement avantageuse

Rakuten s’appuie sur son programme de fidélité Club R, un service gratuit auquel on peut s’inscrire en quelques secondes. Une fois membre, chaque achat génère automatiquement du cashback, c’est-à-dire un montant reversé sur votre cagnotte en euros.

Ce n’est pas un bon d’achat, ni des points à convertir, car le solde reçu se dépense directement sur vos prochaines commandes, comme une réduction immédiate.

Or, pour cette journée spéciale, le cashback est fortement augmenté. Les membres Regular récupèrent 10 % du montant de leur commande, les membres Silver 12 %, les membres Gold 15 % et les comptes Platinum jusqu’à 20 %. Il suffit d'être inscrit pour en profiter, sans surcoût ni abonnement.

Pour donner un exemple concret, le Google Pixel 10 vendu environ 632 € peut générer jusqu’à 63 € de cashback. Ce montant sera ajouté automatiquement à votre cagnotte dès que la commande aura été validée. Il pourra ensuite être utilisé dans les 30 jours pour payer tout ou partie d’un futur achat.

Le Club R est gratuit et accessible à tous. En quelques minutes, il permet de réduire immédiatement le coût réel d’un smartphone grâce au cashback reversé en euros.

Un bonus supplémentaire avec PayPal pour alléger encore plus la facture

En plus du cashback, Rakuten propose aujourd’hui 5 € offerts avec le code PAYPAL5 pour un premier paiement PayPal à partir de 49 €. Ce bonus ne concerne qu’une seule utilisation mais peut se cumuler à l’opération du Club R.

La mécanique est simple et rapide à activer. Elle convient tout autant aux nouveaux utilisateurs qu’à ceux qui voulaient déjà profiter d’une offre smartphone.

✅Points forts Jusqu’à 20 % reversés en Rakuten Points

5 € offerts avec un premier paiement PayPal

Offre valable sur tout le site (hors exclusions)

Idéal pour réduire le coût d’un smartphone récent ☑️À considérer Opération limitée à aujourd’hui

Cashback soumis aux niveaux Club R

Nombre limité de coupons PayPal

Pour découvrir l’ensemble des smartphones Google disponibles, notre section dédiée est accessible ici : Mobiles Google.