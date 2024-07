Champion des soldes chez Amazon avec son petit prix et un écran AMOLED il est le deuxième smartphone le plus vendu de la plateforme !

Le Redmi Note 13 est plus accessible que jamais grâce à Amazon qui propose un prix à moins de 150 € pour ce smartphone qui propose pourtant des performances convaincantes.

Le Xiaomi Redmi Note 13 offre une expérience utilisateur équilibrée et nuancée, idéale aussi bien pour les multimédias que pour les tâches essentielles du quotidien. Grâce à son écran AMOLED et ses performances élevées, ainsi qu'un excellent appareil photo pour son prix, sa caractéristique principale est sa polyvalence.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

Processeur : Mediatek dimension 68

RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles + 3Go de mémoire virtuelle

Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 est le modèle de démarrage de la gamme Redmi Note de cette année, et donc celui que l'on peut se procurer au plus petit prix. Toutefois, il ne faut pas s'arrêter à cela, car bien qu'il ne soit pas un mastodonte, il dispose d'un écran AMOLED, de 6 Go de RAM (extensibles jusqu'à 9Go !) et d'un appareil photo totalement à la hauteur pour ce tout petit prix.

Sa batterie est très robuste et offre une autonomie de longue durée, ce qui est particulièrement utile à une époque où nous nos appareils ont besoin de toujours plus de puissances, mais aussi de pouvoir tenir un jour, voire deux, sans être chargés.

Le Redmi Note 13 à moins de 150 € sur Amazon !

Le Xiaomi Redmi Note 13 est actuellement disponible pour seulement 149 € sur Amazon, ce qui en fait le prix le plus bas actuellement en ligne.

Bien que la réduction soit modeste par rapport aux 189 € proposés sur le site du constructeur, cela reste une belle opportunité de réduire la facture pour un smartphone de cette gamme, d'autant plus qu'il s'agit d'une version globale !