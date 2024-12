Commandez jusqu'à ce soir ce pack smartphone à petit prix avec écran AMOLED et 8 Go de RAM pour une livraison garantie avant Noël et un code de réduction !

Nothing, peut-être ne connaissez-vous pas encore cette marque de smartphone, et c'est normal. Pour l’instant, elle est surtout connue des passionnés de technologie et des experts en téléphonie.

Il s’agit d’une marque londonienne fondée par Carl Pei, qui ambitionne de créer des technologies innovantes et intuitives, à la fois haut de gamme, mais accessibles au grand public. Un pari qui, selon nous, est réussi à de nombreux niveaux.

Notamment avec l’arrivée cette année du Nothing Phone (2a), qui marque un tournant en proposant un smartphone à petit prix pour ceux qui recherchent un appareil épuré d’applications préinstallées encombrantes, tout en offrant une expérience utilisateur proche de l’ergonomie d’un iPhone, mais sous Android.

Fiche technique du Nothing Phone (2a)

Écran : Écran 1084 x 2412 Amoled de 6,7 pouces, résolution Full HD+

Écran 1084 x 2412 Amoled de 6,7 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Dimensity 7200 Pro 5G

Dimensity 7200 Pro 5G RAM : 8 Go, 12 Go

8 Go, 12 Go Stockage : 128 Go, 256 Go

128 Go, 256 Go Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP) Batterie : 5000 mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Le Nothing Phone (2a) est un smartphone séduisant à bien des égards. Tout d’abord, comme nous l’avons mentionné, il est dépourvu d’applications préinstallées inutiles, ce qui vous laisse maître de votre appareil et de l’expérience que vous souhaitez en faire.

Son interface est épurée, arborant des teintes sobres en noir et blanc, pensées pour réduire la fatigue oculaire et améliorer la qualité de votre sommeil. En outre, l’interface est entièrement personnalisable grâce à de nombreux widgets, rendant la navigation plus intuitive.

Toujours dans l’idée de créer une proximité entre l’utilisateur et la technologie, le Nothing Phone (2a) propose les célèbres glyphes de la marque, des LEDs intégrées au dos de l’appareil. Ces glyphes s’illuminent pour signaler diverses notifications : appels, SMS, réveils ou même rappels liés à votre planning Google.

Chaque fonction est paramétrable, vous permettant de recevoir des informations essentielles sans avoir à regarder votre écran. Nous l’avons testé et pouvons affirmer qu’il ne s’agit pas d’un gadget, mais d’une réelle innovation utile !

Quelle est l’offre actuelle pour le Nothing Phone (2a) ?

En ce moment, Rakuten, en collaboration avec Darty, propose un pack très attractif : le Nothing Phone (2a) accompagné d’une coque conçue spécialement pour mettre en valeur les glyphes, d’un chargeur rapide de 45W et d’une lanière. Le tout est disponible pour seulement 381 €.

De plus, jusqu’à ce soir, avec le code RAKUTEN15, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 15 €, soit un total de 366 € pour ce pack complet. Et cerise sur le gâteau : la livraison est garantie avant Noël !