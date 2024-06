Comment se définit un bon rapport qualité-prix dans le milieu du smartphone ? Ce Samsung avec son écran Super Amoled à petit prix est le parfait exemple

Avec le nombre de smartphones sur le marché, difficile de toujours s’y repérer et de savoir si la technologie proposée par un smartphone mérite le prix qu’il nous demande. Si aujourd’hui, la plupart des smartphones proposent des caractéristiques assez proches, il reste néanmoins difficile de choisir quand on n’est pas expert du sujet. Voici quelques pistes pour y voir plus clair.