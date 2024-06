Comparons les nouveaux forfaits 5G avec 300Go à 14.99€ de RED by SFR, Bouygues Telecom et Syma Mobile avec l'offre de Free Mobile

Le forfait RED 300Go à moins de 15€

RED by SFR a récemment ajusté le tarif de son forfait 300Go, désormais disponible à 14.99€ par mois. Ce forfait RED inclut :

300Go de données mobiles en France en 4G et 5G.

27Go de données depuis l'Union Européenne et les DOM, offrant une couverture internationale idéale pour les voyageurs.

Appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM.

Cette offre sans engagement permet aux utilisateurs de bénéficier d'une connectivité optimale à un prix réduit, tout en profitant de la qualité du réseau SFR.

Le forfait B&You 300Go à 14.99€

Bouygues Telecom, propose également un forfait B&You 300Go de 5G à seulement 14.99€ par mois, cette nouvelle offre attractive contient :

300Go de données mobiles en France, accessibles en 4G et 5G.

35Go de données depuis l'Union Européenne et les DOM, garantissant une utilisation fluide et sans surcoût lors de vos déplacements.

Appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM.

Avec ce forfait de téléphone 5G, Bouygues Telecom offre une solution flexible et économique, sans sacrifier la qualité du service, idéal pour les gros consommateurs de data.

Le forfait 300Go de Syma Mobile à 14.99€

Syma Mobile rejoint la compétition avec son forfait 300Go à 14.99€ par mois, intégrant plusieurs avantages :

300Go de données mobiles en France en 4G et 5G, avec un débit réduit au-delà.

15Go de données utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM, inclus dans l'enveloppe globale.

Appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, l'UE et les DOM.

Appels internationaux sans surcoût vers 100 destinations et les mobiles européens.

Cette offre mobile sans engagement de durée est parfaite pour ceux qui cherchent à maximiser leur connectivité sans dépasser leur budget.

Le forfait Free 300Go à 19.99€ ou 9.99€ avec data illimitée

En comparaison avec les nouvelles offres concurrentes, le forfait 300Go de Free Mobile à 19.99€ par mois apparaît comme moins attractif. Bien que Free continue d'offrir des avantages similaires en termes de données et d'appels illimités, l'écart de prix de 5€ par mois est significatif pour les consommateurs recherchant le meilleur rapport qualité-prix.

Cependant, il est important de noter que les abonnés Freebox Pop bénéficient d'une offre particulièrement avantageuse avec un tarif de seulement 9.99€ par mois, incluant la data illimitée en 5G, une exclusivité sur le marché. Pour les abonnés à d'autres offres Freebox, le forfait est proposé à 15.99€ par mois avec également la data illimitée en 5G, ce qui représente une bonne alternative pour les clients fidèles de Free.

Pour résumer, avec des tarifs identiques à 14.99€ par mois pour des forfaits 300Go, RED by SFR, Bouygues Telecom, et Syma Mobile établissent une nouvelle référence sur le marché. Ces offres sans engagement séduiront les utilisateurs exigeants, avides de grandes quantités de data et de services illimités, tout en profitant d'un excellent rapport qualité-prix.