Google Pixel 10 Pro : le meilleur photophone de l'année et de loin ?

Aujourd'hui, une très belle offre permet d'acquérir ce que nous sommes nombreux à qualifier de meilleur photophone 2025, et ce à un prix particulièrement attractif pour les fêtes de fin d'année. Cela reste cher, mais il s'agit de l'un des concurrents direct des iPhone 17 Pro Max et Galaxy S25 Ultra.

Les spécificités du Pixel 10 Pro

Les smartphones de Google mise sur l'optimisation plutôt que sur la surenchère. Avec le Google Pixel 10 Pro, la firme de Mountain View optimise donc via la puce Tensor G5, entièrement conçue en interne.

Son architecture permet une fusion parfaite entre les capteurs optiques et les algorithmes de retouche en temps réel.

Au-delà de l'image, le Pixel 10 Pro est un modèle de fluidité. L'interface Android est ici dans sa version la plus pure, exempte de toute application superflue. L'intégration profonde de l'IA permet des fonctions de traduction instantanée et de gestion d'appels qui transforment véritablement l'usage quotidien du smartphone.

Le roi de la photo mobile

Mais, faisons un petit focus sur l'expérience photo du modèle. Le Pixel 10 Pro ne se contente pas de prendre des clichés nets ; il réinvente un peu à sa manière la façon dont nous capturons la lumière avec un appareil photo. Son triple capteur arrière bénéficie d'une plage dynamique étendue, capable de récupérer des détails dans les ombres les plus denses.

La partie vidéo est également assez impressionnante cette année. Le mode « Video Boost » traite désormais les séquences en 4K HDR avec une fluidité cinématographique, stabilisant chaque mouvement de manière quasi magique.