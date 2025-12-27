Google Pixel 10 Pro : le meilleur photophone de l'année et de loin ?

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, un nom revient avec insistance dans la bouche des experts en image : le Google Pixel 10 Pro. Réputé pour son intelligence artificielle poussée et son traitement logiciel sans équivalent, ce modèle semble avoir creusé l'écart avec la concurrence.

Rémi Deschamps - publié le 27/12/2025 à 12h15
Le Google Pixel 10

 Aujourd'hui, une très belle offre permet d'acquérir ce que nous sommes nombreux à qualifier de meilleur photophone 2025, et ce à un prix particulièrement attractif pour les fêtes de fin d'année. Cela reste cher, mais il s'agit de l'un des concurrents direct des iPhone 17 Pro Max et Galaxy S25 Ultra.

 

Les spécificités du Pixel 10 Pro

Les smartphones de Google mise sur l'optimisation plutôt que sur la surenchère. Avec le Google Pixel 10 Pro, la firme de Mountain View optimise donc via la puce Tensor G5, entièrement conçue en interne. 

Son architecture permet une fusion parfaite entre les capteurs optiques et les algorithmes de retouche en temps réel.

Au-delà de l'image, le Pixel 10 Pro est un modèle de fluidité. L'interface Android est ici dans sa version la plus pure, exempte de toute application superflue. L'intégration profonde de l'IA permet des fonctions de traduction instantanée et de gestion d'appels qui transforment véritablement l'usage quotidien du smartphone.

Le roi de la photo mobile

Mais, faisons un petit focus sur l'expérience photo du modèle. Le Pixel 10 Pro ne se contente pas de prendre des clichés nets ; il réinvente un peu à sa manière la façon dont nous capturons la lumière avec un appareil photo. Son triple capteur arrière bénéficie d'une plage dynamique étendue, capable de récupérer des détails dans les ombres les plus denses.

 

La partie vidéo est également assez impressionnante cette année. Le mode « Video Boost » traite désormais les séquences en 4K HDR avec une fluidité cinématographique, stabilisant chaque mouvement de manière quasi magique.

✅ Points forts

  • Qualité photo inégalée en basse lumière
  • Intelligence artificielle Gemini intégrée nativement
  • Écran LTPO ultra-lumineux et fluide
  • 7 ans de mises à jour garantis

⚠️ Points faibles

  • Vitesse de charge encore perfectible
  • Design qui ne plaira pas à tout le monde
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

Pour binge-watcher sous son plaide : notre sélection des smartphones pour fana de séries cet hiver

27/12/2025
Honor Magic 7 Lite
Guide d'achat

Les vacances sont chargées ? Vous auriez aimé avoir l'un de ces trois smartphones : voici pourquoi

26/12/2025
OnePlus 15
Guide d'achat

Quels smartphones s'acheter avec l'argent reçu à Noël ?

25/12/2025
Xiaomi 15T
Guide d'achat

C'est Noël ! Santa Klaus apporte t-il l'un de ces smartphones premium pour les fêtes ?

24/12/2025