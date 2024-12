Cyber Monday : ce site propose un code promo pour conclure le Black Friday et brade le prix de ce smartphone

Ce lundi 2 décembre, c'est le Cyber Monday, une dernière journée de promotions en ligne qui a lieu le lundi suivant le Black Friday, marquant souvent la fin de cette période de réductions.

Si vous avez raté les offres du Black Friday, c'est votre ultime opportunité avant un moment de trouver un smartphone à prix réduit. Pour vous aider à rattraper le tir, on vous présente une bonne affaire sur un smartphone.

Le Redmi Note 13, une performance modèle

Vous avez lu le titre, le smartphone dont on va vous parler est le Redmi Note 13, sorti en France en janvier 2024. Vendu avec de nombreuses variantes, celle dont on va vous parler est celle de base, qui n'est pas compatible avec la 5G. Une option en moins qui peut jouer en sa défaveur mais qui lui permet d'être bien moins cher. Si vous n'êtes pas un consommateur de 5G, ce smartphone peut fortement vous intéresser.

Ce smartphone présente de très bonnes caractéristiques techniques, d'abord au niveau de son écran. Fort d'une technologie AMOLED, d'une résolution Full HD+ et d'un rafraîchissement de 120 Hz, il démontre une véritable polyvalence et une expérience très immersive et fluide. Parfait pour n'importe quelle utilisation lourde comme le gaming et le streaming.

Sous le capot, le Redmi Note 13 assure tout aussi bien. Son processeur MediaTek Dimensity 6080 et son espace de stockage extensible via carte microSD le rendent incollable pour une utilisation intense régulière. Dans la même optique, le Redmi Note 13 se débrouille très bien en photographie grâce à des capteurs avant et arrière adaptés pour les selfies et les portraits de manière plus générale.

Évidemment, comme tout smartphone polyvalent qui se respecte, le Redmi Note 13 possède une batterie de 5000 mAh pour une autonomie de 24 h avec une charge rapide de 33W, mais aussi une certification IP54, le rendant résistant à l'eau et à la poussière, et un verre Gorilla Glass 5 assurant une résistance aux rayures et aux chocs.

Le portrait que je viens de vous faire, c'est tout simplement celui d'un téléphone robuste, polyvalent et qui assure au quotidien. Le smartphone de tous ceux qui cherchent avant tout l'efficacité.

Un prix dont il faut profiter

Très honnêtement, si vous cherchez quelque chose d'efficace au quotidien et que vous ne voulez pas y laisser toute votre paie, il y a très peu de smartphones qui peuvent prétendre faire mieux que le Redmi Note 13.

Vendu à la base aux alentours de 200€, ce smartphone s'offre à 149,99€ sur Rakuten en ce moment.

Mais ce n'est pas tout, vous pouvez profiter du Cyber Monday ! Sur Rakuten, grâce au code promo CYBER10, vous gagnez 10€ ainsi que du cashback si vous rejoignez le ClubR. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et sans engagement.

Enfin, Rakuten vous propose toujours la livraison gratuite. En bref, ne laissez pas passer ça, vous serez gagnant quoi qu'il arrive !