Cyber Monday : ce smartphone Galaxy passe sous les 100 € jusqu’à ce soir

Il s'agit d'une vraie opportunité pour s’équiper, ou équiper ses ados, d’un smartphone Samsung fiable, simple à utiliser et idéal pour un usage quotidien, le tout avec livraison gratuite avant Noël.

Un smartphone Samsung à moins de 100 €, c’est possible aujourd'hui

Proposé à 104,06 €, le Galaxy A06 passe sous les 100 € grâce au code CYBER10 appliqué sur Rakuten. Pour un smartphone neuf, 64 Go de stockage, 4 Go de RAM et Android, c’est l’un des meilleurs rapports prix/fonctionnalités repérés pour ce Cyber Monday.

Un très bon choix pour un premier smartphone, un appareil d’appoint ou pour limiter le budget.

À moins de 100 € avec le code CYBER10, c’est l’un des meilleurs bons plans Cyber Monday.

Pourquoi ce Galaxy A06 est un excellent choix à ce prix ?

Sans être du tout un modèle premium, le Galaxy A06 est tout à fait adéquat avec les usages que nous avons en 2025 (bientôt 2026 !) : interface fluide, stockage suffisant pour un usage normal, photos correctes en journée et une autonomie confortable. Le tout avec la fiabilité Samsung, un argument important pour un smartphone à petit prix.

Pour explorer d’autres modèles de la marque, notre page smartphones Samsung aide à comparer facilement.

✅ Points forts Sous les 100 € avec le code CYBER10

64 Go de stockage + 4 Go de RAM

Smartphone neuf

Livraison gratuite avant Noël ⚠️ À considérer Adaptateur secteur non inclus

Photos et performances limitées

Une offre valable uniquement aujourd’hui

Cette réduction Cyber Monday est valable jusqu’à ce soir et les prix peuvent remonter rapidement. Si vous avez besoin d’un smartphone simple, fiable et vraiment pas cher, il s’agit d’un bon plan, sans aucun doute.

Pour découvrir d’autres promotions Rakuten encore en cours, vous pouvez consulter notre sélection ici : promos Rakuten.