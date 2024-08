D'après nous, ce smartphone est un 5/5 ! Et vous pouvez le trouver à petit prix

Google est une enseigne touche-à-tout, et c’est le cas aussi sur le marché du smartphone ou l’entreprise propose depuis plusieurs années ses excellents Pixel. Il s’agit d’une gamme orientée milieu et haut de gamme, proposant des prix plutôt abordables par rapport à la moyenne, et qui disposent de très bons appareils photo. C’est le cas du Pixel 8a, le modèle le moins cher de la dernière génération, en attendant les Pixel 9 qui ne sauraient tarder à sortir.