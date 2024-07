Dernière chance : le forfait Cdiscount Mobile 5Go à 1,99 €/mois tire bientôt sa révérence !

Un rapport qualité-prix imbattable

Avec ce forfait, Cdiscount Mobile casse littéralement le marché en proposant une enveloppe data de 5Go en 4G/4G+ pour seulement 1,99 €/mois. De quoi surfer sur le web, aller sur vos réseaux sociaux et consulter vos emails en toute sérénité, à tout petit prix. De plus, dans le cas où vous épuisez les 5 Go de data, vous conservez un accès internet à débit réduit jusqu’à la fin du mois. Il faut dire qu’à ce tarif-là, vous trouverez difficilement mieux sur le marché !

Et ce n'est pas tout ! Ce forfait pas cher inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Fini donc le stress de devoir compter vos minutes ou vos messages. Vous pouvez communiquer autant que vous le souhaitez avec vos proches.

La liberté avant tout

L'un des gros atouts de cette offre, c'est qu'elle est sans engagement. Vous pouvez donc en profiter aussi longtemps que vous le voulez, et résilier sans aucun frais dès que vous le souhaitez. La souplesse à l'état pur !

De plus, Cdiscount Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom, l'un des meilleurs en termes de couverture 4G. Vous bénéficiez ainsi d'une connexion rapide et fiable, même dans les zones rurales.

Pensez à l'international

Si vous voyagez régulièrement en Europe ou dans les DOM, ce forfait mobile est fait pour vous. Il inclut 5Go de data utilisables depuis ces zones, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros de ces zones et vers les numéros français. De quoi rester connecté et échanger avec vos proches lors de vos déplacements sans craindre les mauvaises surprises sur votre facture.

N'attendez plus, le temps presse !

Vous l'aurez compris, cette offre exceptionnelle ne durera pas éternellement. La promo s'achève ce 25 juillet 2024 à 23h59, et il y a fort à parier qu'elle ne sera pas prolongée. Si vous cherchez un forfait mobile vraiment pas cher et sans engagement, c'est donc le moment ou jamais de sauter le pas !