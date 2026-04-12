Dernières heures : Le Galaxy S26 Ultra à son prix le plus bas avant la fin du bonus PayPal jusqu'à 600 € de réduction

Le timing est serré. Pour ceux qui ont suivi nos derniers points sur le Galaxy S26 Ultra, vous savez que la force de cette offre réside dans l'empilement des remises. Demain matin, l'économie globale fondra de 100 euros, rendant l'opération nettement moins intéressante.

600 euros d'économie immédiate

Pour maximiser votre budget en ces dernières heures, la procédure est limpide. Le code S26LIVE est toujours valide et retire immédiatement 500 euros sur la version 1 To de l'appareil. Sur les versions 512 Go et 256 Go, la réduction reste fixée respectivement à 350 euros et 250 euros.

L'élément déclencheur à ne pas manquer avant ce soir, c'est le paiement via PayPal. En sélectionnant ce mode de règlement sur le Samsung Shop, une remise de 100 euros s'ajoute automatiquement.

C'est ce cumul qui permet d'afficher un S26 Ultra 1 To avec 600 euros de remise totale, sans avoir à remplir le moindre dossier de remboursement.

✅ Pourquoi craquer avant minuit Cumul maximal : C'est le dernier moment pour associer PayPal et S26LIVE.

C'est le dernier moment pour associer PayPal et S26LIVE. Prix historique : Le modèle 1 To descend sous la barre des 1 000 euros selon les options.

Le modèle 1 To descend sous la barre des 1 000 euros selon les options. Simplicité : Aucune offre de remboursement, tout est immédiat au panier. ⚠️ Les points de vigilance Fin de l'offre : Le bonus PayPal de 100 euros expire ce soir à 23h59.

Le bonus PayPal de 100 euros expire ce soir à 23h59. Choix cornélien : Le bonus de reprise de 50 euros n'est pas cumulable avec PayPal.

Tableau des remises cumulées (Dernière mise à jour)

Voici ce que vous pouvez réellement économiser aujourd'hui en combinant le code promo et l'avantage PayPal sur les mobiles Samsung de la gamme S26.

Modèle Capacité Remise Totale (Code + PayPal) Galaxy S26 Ultra 1 To 600 euros Galaxy S26 Ultra 512 Go 450 euros Galaxy S26 Ultra 256 Go 350 euros Galaxy S26+ / S26 512 Go 300 euros

L'analyse de la rédaction : Avec une durabilité logicielle de 7 ans et un écran qui reste une référence absolue du marché, le Galaxy S26 Ultra est un investissement de long terme. En profitant des 600 euros de remise disponibles jusqu'à ce soir, c'est le moment ou jamais (en tout cas avant les soldes d'été !).

Si vous hésitez encore sur la couleur ou les capacités de zoom, n'oubliez pas de jeter un œil à notre test complet du Galaxy S26 Ultra pour confirmer votre choix.