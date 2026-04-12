Dernières heures : Le Galaxy S26 Ultra à son prix le plus bas avant la fin du bonus PayPal jusqu'à 600 € de réduction

Nous y sommes. Ce dimanche 12 avril 2026 marque la fin de la fenêtre de tir la plus avantageuse pour s'offrir le Galaxy S26 Ultra de Samsung. Si le code promotionnel principal reste actif encore deux jours, c'est l'avantage cumulé avec PayPal qui tire sa révérence ce soir à minuit.

Rémi Deschamps - publié le 12/04/2026 à 12h15
Quatre smartphones Samsung Galaxy S24 Ultra de couleurs différentes sur un bureau en bois, éclairage naturel, photo produit.

Le timing est serré. Pour ceux qui ont suivi nos derniers points sur le Galaxy S26 Ultra, vous savez que la force de cette offre réside dans l'empilement des remises. Demain matin, l'économie globale fondra de 100 euros, rendant l'opération nettement moins intéressante.

 

600 euros d'économie immédiate

Pour maximiser votre budget en ces dernières heures, la procédure est limpide. Le code S26LIVE est toujours valide et retire immédiatement 500 euros sur la version 1 To de l'appareil. Sur les versions 512 Go et 256 Go, la réduction reste fixée respectivement à 350 euros et 250 euros.

L'élément déclencheur à ne pas manquer avant ce soir, c'est le paiement via PayPal. En sélectionnant ce mode de règlement sur le Samsung Shop, une remise de 100 euros s'ajoute automatiquement.

 

C'est ce cumul qui permet d'afficher un S26 Ultra 1 To avec 600 euros de remise totale, sans avoir à remplir le moindre dossier de remboursement.

✅ Pourquoi craquer avant minuit

  • Cumul maximal : C'est le dernier moment pour associer PayPal et S26LIVE.
  • Prix historique : Le modèle 1 To descend sous la barre des 1 000 euros selon les options.
  • Simplicité : Aucune offre de remboursement, tout est immédiat au panier.

⚠️ Les points de vigilance

  • Fin de l'offre : Le bonus PayPal de 100 euros expire ce soir à 23h59.
  • Choix cornélien : Le bonus de reprise de 50 euros n'est pas cumulable avec PayPal.

Tableau des remises cumulées (Dernière mise à jour)

Voici ce que vous pouvez réellement économiser aujourd'hui en combinant le code promo et l'avantage PayPal sur les mobiles Samsung de la gamme S26.

ModèleCapacitéRemise Totale (Code + PayPal)
Galaxy S26 Ultra1 To600 euros
Galaxy S26 Ultra512 Go450 euros
Galaxy S26 Ultra256 Go350 euros
Galaxy S26+ / S26512 Go300 euros

L'analyse de la rédaction : Avec une durabilité logicielle de 7 ans et un écran qui reste une référence absolue du marché, le Galaxy S26 Ultra est un investissement de long terme. En profitant des 600 euros de remise disponibles jusqu'à ce soir, c'est le moment ou jamais (en tout cas avant les soldes d'été !).

Si vous hésitez encore sur la couleur ou les capacités de zoom, n'oubliez pas de jeter un œil à notre test complet du Galaxy S26 Ultra pour confirmer votre choix.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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