Des fuites prématurées sur la mémoire du Galaxy S26 Ultra

- publié le 13/08/2025 à 16h30

À plusieurs mois de la sortie officielle de la prochaine série des smartphones Samsung Galaxy S26, certains détails techniques commencent à émerger. Ceux-ci suggèrent que Samsung pourrait adopter une approche différente concernant la gestion de la mémoire vive sur son prochain modèle ultra-premium.

Le contexte

Cette orientation contraste avec les attentes du marché, qui anticipait une évolution plus marquée des performances mémoire. Les constructeurs rivaux ont progressivement augmenté les capacités en RAM.

L'industrie du smartphone suit une course permanente aux performances, particulièrement visible dans le segment premium, segment des modèles Ultra de Samsung.

Ces appareils positionnés au sommet de la hiérarchie technique doivent traditionnellement proposer les meilleures spécifications disponibles pour justifier leur tarification élevée.

Face à la concurrence

L'analyse de ces supposées spécifications prend tout son sens lorsqu'on les confronte aux standards actuels du marché. Les fabricants chinois comme Xiaomi, OnePlus ou Oppo proposent désormais couramment des configurations dépassant 12 Go de RAM sur leurs modèles phares.

Apple, de son côté, maintient une approche différente avec des quantités moindres mais une optimisation logicielle poussée.

Samsung avait établi une progression constante de la mémoire vive sur ses Galaxy S Ultra précédents.

Le Galaxy S25 Ultra dispose de configurations allant jusqu'à 12 Go de RAM, tandis que certains modèles de la concurrence atteignent désormais 16 Go voire 24 Go sur certaines déclinaisons spéciales.

Cela veut répondre aux besoins croissants des applications les plus récentes, notamment en matière d'intelligence artificielle et de traitement photo.

Un smartphone premium se doit d'anticiper les besoins futurs plutôt que de simplement répondre aux exigences actuelles.