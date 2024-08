Difficile de faire mieux, chez ce marchand l'iPhone 15 est à prix cassé, avec un financement en 4 fois sans frais…

Proposé à 970 € sur le site de son constructeur Apple, l’iPhone 15 est pourtant disponible à un meilleur prix sur Amazon, et cela, avec un financement en 4 fois sans frais.

Avant sa sortie, l'iPhone 15 a suscité une grande attente et beaucoup de discussions ont eu lieu lors de son lancement à la fin de l'année dernière.

Un très bon, signe pour cet appareil qui continue à incarner, version après version, un symbole de la culture populaire, et reste le choix privilégié de nombreux utilisateurs pour sa praticité et son confort d'utilisation.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 du géant Américain Apple combine puissance et praticité. Un utilisateur d’Apple vous le dira, l’interface d’un iPhone est incomparable et ces appareils ne perdent jamais leur souffle, pas de ralentissements !

Si vous cherchez un smartphone offrant une grande capacité de calcul, facile à utiliser et pratique pour le quotidien, l'iPhone 15 est un choix idéal. Contrairement à certains modèles haut de gamme plus massifs en termes de poids et d'interface, cet appareil se distingue par ses composants ergonomiques et précis.

Il offre une réactivité remarquable, capable d'exécuter efficacement les logiciels les plus exigeants, à l'exception de quelques applications spécifiquement conçues pour les modèles Pro.

Que vaut l’offre pour l’iPhone 1 sur Amazon ?

Que dire à part qu’il s’agit d’une bonne affaire ? Vous pouvez obtenir un iPhone 15 neuf de couleur noir pour 799 €, mais avec en plus la possibilité de le fiancer en 4 fois, sans frais supplémentaires. Une offre simple et efficace soutenue par l’excellent service de livraison d’Amazon.