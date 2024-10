Dites adieu à Samsung, ce smartphone concurrent réalise un coup de maître en passant numéro 1 des ventes sur Amazon en une seule nuit !

Xiaomi ne cesse de prouver qu’il est un nom qui compte sur le marché du smartphone, et ce qui s’est passé cette nuit va dans ce sens. Alors que Samsung était numéro 1 des ventes avec son Galaxy A05s, et que Xiaomi était classé à juste derrière avec ses Xiaomi Redmi Note…

C’est un de ses appareils de la gamme Poco, alors plus bas dans le classement, qui est remonté soudainement jusqu’à arriver premier des ventes. Il faut dire que le Xiaomi Poco F6 Pro, car c’est lui dont nous parlons, est un appareil qui a de quoi intéresser au plus haut point !

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le Poco F6 Pro est un smartphone atypique, car il propose une fiche technique très orientée vers la puissance de feu avec des performances élevées grâce à une puce haut de gamme de Qualcomm et 12 Go de RAM !

Des technologies qui font douter qu’il s’agisse véritablement d’un milieu de gamme, d’autant plus que son prix de lancement était tout juste à la frontière de ce que l’on considère comme du haut de gamme (entre 500 et 600 €), faisant de ce modèle un rapport qualité-prix solide.

Notons qu’il est également très doué au niveau de sa batterie, avec une très bonne gestion de ses ressources et 5000 mAh de capacité, assurant une longue durée, d’autant plus que son magnifique écran est une dalle Amoled, une technologie moins gourmande, tout en étant parmi les plus beaux affichages sur le marché.

Quelle offre pour le Xiaomi Poco F6 Pro sur Amazon

Mais alors, quelle est la meilleure offre que nous pouvons trouver pour ce modèle ? Celle à s’être classée numéro 1 proposait le smartphone pour seulement 377 €… Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste qu’un seul exemplaire, et celui-ci sera probablement déjà parti !

Mais ce n'est pas la seule offre intéressante que nous pouvons trouver pour ce modèle qui déchaîne les passions. La boutique Xiaomi, directement sur Amazon, propose le smartphone pour 435 €, ce qui reste le meilleur prix que l’on peut trouver pour ce smartphone !