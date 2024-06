Écran AMOLED et grosse puissance de calcul sont au rendez-vous pour ce smartphone pas cher

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est l’une des très bonnes surprises de l’année dernière et a sût être superbement remplacé par le 13. Cependant, il est toujours bien présent, et à un prix très bas ! Puissant et pratique, nous vous présentons ce smartphone et l'excellente offre qui lui est associée.