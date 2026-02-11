Elon Musk dément le smartphone Starlink mais laisse la porte ouverte à un appareil IA

Elon Musk a mis fin aux spéculations qui circulaient depuis plusieurs semaines concernant l'arrivée d'un smartphone Starlink. Dans un message publié le 5 février 2026 sur son réseau social X, le fondateur de SpaceX a déclaré sans équivoque que ses équipes ne développent pas de téléphone. Rappelons que plusieurs médias évoquaient l'hypothèse d'un appareil mobile connecté directement aux satellites Starlink, ce qui aurait pu bouleverser le marché des télécommunications. En outre, cette rumeur prenait de l'ampleur en raison de l'acquisition récente de xAI par SpaceX, finalisée le 2 février 2026, créant ainsi une entité valorisée à 1,25 trillion de dollars.

Les rumeurs mentionnaient bien un appareil mobile capable de concurrencer les smartphones traditionnels, sans pour autant préciser qu'il s'agirait d'un téléphone au sens classique du terme. Cette différence sémantique prend tout son sens lorsque l'on analyse les déclarations ultérieures du milliardaire, qui ouvrent la voie à un tout autre type d'appareil. En outre, la clarification d'Elon Musk intervient également dans un contexte où T-Mobile et SpaceX ont déjà lancé un service de connectivité satellite pour smartphones existants, ne nécessitant aucun équipement supplémentaire.

Un appareil mobile axé sur l'intelligence artificielle

Contrairement au démenti catégorique concernant le smartphone, Elon Musk n'a pas fermé la porte à la conception d'un appareil mobile radicalement différent. Dans un message publié sur X le 30 janvier 2026, le dirigeant a précisé que cet hypothétique appareil serait optimisé exclusivement pour exécuter des réseaux neuronaux avec un rendement maximal en termes de performances par watt d'énergie consommée. Selon le milliardaire, il s'agirait d'un gadget très différent des téléphones actuels, conçu spécifiquement pour faire tourner une intelligence artificielle le plus rapidement possible tout en minimisant la consommation énergétique.

L’idée du développement d’un appareil dédié à l'IA répondrait à une stratégie plus large de SpaceX, qui dispose désormais d'importantes ressources en intelligence artificielle depuis l'absorption de xAI, la société développant Grok, le chatbot intégré à la plateforme X. D'après les analystes, cette fusion permet à SpaceX de disposer d'une expertise technique considérable dans le domaine de l'IA, avec notamment des projets de centres de données orbitaux qui pourraient alimenter ces futurs appareils.

En outre, cette stratégie rappelle celle adoptée par d'autres acteurs du secteur, bien que les premiers appareils IA commercialisés, comme le Humane AI Pin ou le Rabbit R1, aient rencontré des performances mitigées.

