Arrêtez de payer trop cher : les 3 smartphones à moins de 400 € qui font aussi bien que des modèles luxe

Sur le plan esthétique, chacun aura des goûts différents mais sachez que ces trois smartphones adoptent des lignes distinctives. Ainsi, du côté du Google Pixel 9a celles-ci sont plutôt compactes avec un dos épuré sur lequel les capteurs photo arrière sont intégrés dans un petit « îlot » horizontal légèrement saillant alors que son profil est plat et il offre une sensation de légèreté à la prise en main. Il est disponible en plusieurs coloris (notamment noir, rose violet et porcelaine) et son poids est d’environ 186 g, ce qui en fait le plus léger des trois modèles.

À l’opposé, le Samsung Galaxy A56 5G se caractérise par un design un peu plus allongé, son ensemble de trois capteurs est logé dans un module vertical plus traditionnel, et son profil reste fin et légèrement arrondi sur les bords pour plus de confort. Il pèse autour de 197 g et est proposé en coloris variés tels que gris, rose, vert et noir.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G affiche un gabarit plus imposant avec un écran plus grand et des dimensions plus généreuses : ses capteurs photo arrière sont regroupés dans un bloc propre à Xiaomi, le tout positionné de manière symétrique à l’arrière. Son profil reste relativement plat mais ses dimensions en font l’appareil le plus grand et le plus lourd de cette sélection, autour de 207 g.

Sur l’étanchéité, le Pixel 9a bénéficie d’une certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), ainsi que le Redmi Note 15 Pro+ 5G, qui est également IP68. Le Galaxy A56 5G est certifié IP67, offrant une bonne protection contre immersion accidentelle mais légèrement moindre que les deux autres.

Enfin, en termes de tailles, le Pixel est le plus petit, suivi du Galaxy A56, tandis que le Redmi Note 15 Pro+ est le plus grand et le plus lourd de trio.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Pour ce qui est de la puissance, le Google Pixel 9a est équipé de la puce Google Tensor G4 accompagnée de 8 Go de mémoire vive et de configurations de stockage allant typiquement à 128 Go ou 256 Go. Il fonctionne sous Android 15 et offre une bonne fluidité générale, bien adaptée à l’usage quotidien ainsi qu’à des tâches plus exigeantes.

Le Samsung Galaxy A56 5G dispose d’un processeur Exynos 1580, également associé à 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, mais sans possibilité d’extension via carte microSD. Ce processeur offre une puissance suffisante pour la majorité des usages quotidiens et un bon support multitâche, quoique légèrement inférieur à celui du Pixel sur certains benchmarks.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G est propulsé par un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) avec généralement 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui lui confère une puissance globale très confortable pour les jeux, la création de contenu et les applications lourdes.

Dans un classement par puissance estimée du plus puissant au moins puissant, on peut ainsi envisager : Redmi Note 15 Pro+ 5G, Pixel 9a, puis Galaxy A56 5G.

Concernant les écrans, le Pixel 9a adopte une dalle P-OLED de 6,3 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Galaxy A56 5G arbore un écran Super AMOLED de 6,7 pouces également en 120 Hz offrant une très bonne luminosité et des couleurs profondes. Enfin, le Redmi Note 15 Pro+ 5G possède un grand écran AMOLED CrystalRes de plus de 6,8 pouces à 120 Hz, idéal pour le multimédia et les jeux.

Si l’on classe ces écrans par qualité globale — en prenant en compte la taille, la fluidité et la luminosité — le Redmi Note 15 Pro+ se positionnerait en tête pour l’immersion visuelle, suivi de près par le Galaxy A56 et enfin le Pixel 9a, bien que ce dernier reste très satisfaisant pour sa catégorie.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, le Google Pixel 9a mise sur une combinaison de capteurs robuste avec un capteur principal de 48 mégapixels épaulé par un module ultra-grand-angle de 13 mégapixels, ce qui lui permet de capturer des clichés riches en détails et de bénéficier des algorithmes sophistiqués de traitement de Google. Il propose aussi un capteur selfie de 13 mégapixels pour des portraits nets.

Le Samsung Galaxy A56 5G présente un triple module arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 5 mégapixels, complété par une caméra frontale de 12 mégapixels. Sur le Redmi Note 15 Pro+ 5G, le smartphone intègre un impressionnant capteur de 200 mégapixels associé à un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels, offrant une flexibilité remarquable pour la photographie de jour comme de nuit et produisant des images très détaillées.

Si l’on devait classer ces appareils selon leurs capacités photo globales, prenant en compte résolution, polyvalence des capteurs et résultats potentiels, le Redmi Note 15 Pro+ arriverait en tête, suivi du Pixel 9a (fort de son traitement logiciel) et ensuite du Galaxy A56 5G qui reste solide mais moins complet.

Au niveau de la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi (notamment Wi-Fi 6/6E selon les configurations), Bluetooth et NFC pour paiements sans contact ou connexions d’accessoires. Aucun des trois ne propose de prise audio jack traditionnelle, ce qui reste courant sur ce segment. La technologie de lecteur d’empreintes digitales pour tous est intégrée sous l’écran, apportant un accès rapide et pratique pour déverrouiller l’appareil.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le point fort revient au Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G avec une batterie de 6500 mAh, largement supérieure à celle de ses concurrents, ce qui lui permet de tenir plus longtemps même lors d’une utilisation intensive.

Le Pixel 9a dispose d’une batterie de 5100 mAh, qui assure une journée complète d’utilisation classique sans problème, tandis que le Galaxy A56 5G se situe autour de 5000 mAh avec une bonne autonomie également, bien qu’un peu inférieure à celle du Pixel selon certains tests.

Concernant la recharge, le Redmi Note 15 Pro+ supporte une charge rapide jusqu’à 100 W, permettant de recharger rapidement le smartphone alors que le Galaxy A56 5G propose une charge rapide jusqu’à 45 W et le Pixel 9a se contente souvent d’une recharge plus modérée autour de 23 W. Seul le Redmi Note 15 Pro+ offre également une compatibilité avec une recharge sans fil à des puissances modestes (par exemple 7,5 W), ce qui peut se révéler pratique au quotidien.

