Plus besoin de reflex : ces 3 smartphones révolutionnent la photo grâce à l'IA en 2026

Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec les configurations techniques des trois modèles comparés dans cet article.

Chacun adopte une stratégie distincte. Le Xiaomi 15 Ultra intègre un capteur principal de 50 mégapixels de grande taille, destiné à capter un maximum de lumière, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels pour les paysages, d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels pour le zoom longue distance, et d’un téléobjectif secondaire dédié aux portraits. Le capteur frontal atteint 32 mégapixels, optimisé pour les selfies et la visioconférence.

Le Google Pixel 10 Pro mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels, avec un capteur selfie de 11 mégapixels, l’ensemble étant fortement assisté par des algorithmes d’intelligence artificielle pour le rendu final.

Le Galaxy S25 Ultra propose un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, deux téléobjectifs dédiés au zoom optique, et un capteur frontal de 12 mégapixels.

En comparant les résultats attendus, le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra offrent une polyvalence maximale et une très haute définition, tandis que le Pixel 10 Pro reste une référence pour le traitement logiciel et la cohérence des images, ce qui le place parmi les meilleurs pour la photographie automatique.

Lequel propose le meilleur design ?

D’un point de vue esthétique et ergonomique, ces trois smartphones affichent une identité visuelle affirmée. Le Xiaomi 15 Ultra adopte un dos dominé par un large module photo circulaire, positionné au centre de la partie supérieure, intégrant plusieurs capteurs disposés de manière symétrique, ce qui rappelle clairement l’univers des appareils photo traditionnels.

Son châssis combine métal et verre, avec un design décrit comme premium dans sa fiche technique, et des profils légèrement arrondis pour améliorer la prise en main. Il est proposé en noir, en blanc et dans une finition bicolore inspirée des boîtiers photographiques.

Le Google Pixel 10 Pro, pour sa part, conserve une barre horizontale de capteurs photo à l’arrière, intégrée sur toute la largeur du smartphone, avec des capteurs alignés de façon discrète et cohérente. Son design mise sur la sobriété, avec des tranches plates et des couleurs telles que noir, gris clair, bleu et vert.

Le Galaxy S25 Ultra se démarque clairement par une intégration plus épurée des capteurs, chacun étant directement inséré dans la coque arrière sans bloc apparent, et par des tranches très légèrement arrondies malgré un écran plat. Il est décliné en noir, argent, bleu et violet.

En termes de gabarit, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand et le plus lourd, tandis que le Pixel 10 Pro se révèle le plus compact et le plus léger. Enfin, tous trois sont certifiés étanches, avec une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière conforme aux usages quotidiens exigeants.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, ces trois smartphones reposent sur des plateformes matérielles de tout premier ordre, conçues pour répondre aux exigences élevées de la photographie computationnelle et de l’intelligence artificielle embarquée. Le Xiaomi 15 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, une puce gravée en finesse, associée à 16 Go de mémoire vive selon les configurations, et à un stockage interne de 256, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD.

De son côté, le Google Pixel 10 Pro intègre le processeur Google Tensor G5, spécifiquement optimisé pour les tâches d’apprentissage automatique et de traitement d’image. Il est proposé avec 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage allant de 256 à 512 Go, sans extension possible. Le Galaxy S25 Ultra repose sur une version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, légèrement optimisée, et propose 12 ou 16 Go de mémoire vive, avec des stockages de 256 Go à 1 To, sans lecteur microSD.

En pratique, le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra se disputent la première place en matière de puissance brute, tandis que le Pixel 10 Pro privilégie une efficacité ciblée sur l’intelligence artificielle, ce qui le place légèrement en retrait sur les performances générales, mais très compétitif pour les usages photographiques.

Concernant l’affichage, chacun de ces modèles mise sur une dalle de très haute qualité, adaptée à la consultation et à l’édition de photos. Le Xiaomi 15 Ultra est doté d’un écran AMOLED de 6,73 pouces, affichant une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale dépassant les 3000 nits en pointe, avec un écran légèrement incurvé sur les côtés. Le Google Pixel 10 Pro propose une dalle OLED de 6,7 pouces, également en 120 Hz, avec une luminosité maximale plus modérée mais très homogène, et un écran strictement plat, apprécié pour la précision tactile.

Le Galaxy S25 Ultra s’équipe d’un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, en 120 Hz adaptatif, avec une luminosité maximale parmi les plus élevées du marché et une surface totalement plate.

En comparant ces écrans, le Galaxy S25 Ultra s’impose par sa taille et sa luminosité, tandis que le Xiaomi 15 Ultra séduit par son rendu contrasté et immersif. Le Pixel 10 Pro, enfin, privilégie la fidélité des couleurs et l’équilibre général, ce qui en fait un outil pertinent pour la photographie, même s’il est légèrement en retrait sur la taille et la luminosité.

Quelle connectivité et autonomie ?

Sur le volet de la connectivité, ces trois smartphones répondent aux standards les plus récents. Le Xiaomi 15 Ultra, le Pixel 10 Pro et le Galaxy S25 Ultra sont tous compatibles avec le Wi-Fi 7, assurant des débits élevés et une latence réduite. Ils prennent en charge la technologie Bluetooth dans sa version la plus récente, ainsi que la 5G. Le Xiaomi 15 Ultra intègre un émetteur infrarouge, utile pour le contrôle d’appareils domestiques, ce qui n’est pas le cas des deux autres mobiles comparés dans cet article. En ce qui concerne la sécurité biométrique, le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur les trois modèles, une solution pratique et désormais éprouvée, complétée par la reconnaissance faciale logicielle.

Enfin, l’autonomie et la recharge constituent des critères déterminants pour des smartphones aussi puissants et orientés vers la photo. Le Xiaomi 15 Ultra embarque une batterie d’environ 5400 mAh, ce qui lui confère, en théorie, l’autonomie la plus élevée, même si celle-ci dépend fortement des usages, notamment photographiques et vidéo. Il supporte une recharge filaire très rapide, dépassant les 100 watts, ainsi qu’une recharge sans fil d’environ 50 watts.

Le Google Pixel 10 Pro intègre une batterie d’environ 5050 mAh, avec une recharge filaire plus modérée, autour de 30 watts, et une recharge sans fil limitée, privilégiant la longévité de la batterie. Le Galaxy S25 Ultra propose une batterie d’environ 5000 mAh, une recharge filaire de 45 watts et une recharge sans fil autour de 25 watts, avec en outre la possibilité de recharge inversée pour des accessoires.

En comparaison, le Xiaomi 15 Ultra apparaît comme le plus endurant sur le papier, tandis que le Pixel 10 Pro mise sur l’optimisation logicielle pour préserver l’autonomie. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, offre un compromis équilibré entre puissance, endurance et polyvalence de recharge.

