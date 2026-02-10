Galaxy S25 FE : le smartphone qu'on aime... voir à prix cassé pour la Saint Valentin

On aime ! Et le mot est faible. Alors que les amoureux s'apprêtent à célébrer la Saint Valentin, Samsung a décidé de doucher la concurrence en adoucissant le prix de son Galaxy S25 FE. Une baisse de 100 € qui transforme ce smartphone Fan Edition en l'affaire la plus séduisante de ce début d'année 2026.

Rémi Deschamps - publié le 10/02/2026 à 17h45
Le Galaxy S25 FE pour la Saint Valentin

Le Galaxy S25 FE est un condensé de ce que Samsung fait de mieux : un écran Dynamic AMOLED, une autonomie très solide et surtout, l'accès complet à Galaxy AI. À moins de 500 €, on ne parle plus seulement d'un bon rapport qualité-prix, mais d'un véritable hold-up pour un smartphone premium au prix du milieu de gamme.

Si vous cherchiez une preuve d'amour (pour vous ou votre moitié), elle est toute trouvée.

 

Le Samsung Galaxy S25 FE réussit le tour de force de proposer une expérience fluide et premium sans les concessions habituelles des modèles moins chers. Que ce soit pour la photo, le jeu vidéo ou la productivité grâce à l'intelligence artificielle, il répond présent.

Avec cette remise immédiate de 100 €, il devient tout simplement le smartphone le plus équilibré du catalogue actuel.

La fiche technique du Samsung Galaxy S25 FE

Voici les arguments qui nous font dire « On aime ! » :

✅ Points forts

  • Galaxy AI : Traduction instantanée, retouche photo intelligente.
  • Écran 120Hz adaptatif.
  • Format compact, il tient parfaitement en main.
  • 7 ans de mises à jour garanties.

☑️ À prendre en compte

  • Chargeur absent : Prévoyez un bloc 25W si vous n'en avez pas déjà un.
  • Dos en polycarbonate : Moins noble que le verre, mais beaucoup plus résistant aux chutes.

Que vaut l’offre Saint Valentin de Samsung ?

C'est l'offre qu'il ne faut pas rater en ce mois de février. Le Galaxy S25 FE à 499 € est une bizarrerie de marché tant ses prestations sont proches de la série S25 classique vendue bien plus cher. En plus de la remise de 100 €, Samsung propose même des bonus de reprise sur votre ancien appareil.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Guide d'achat

Xiaomi Redmi Note 15 Pro VS Redmi Note 14 Pro : quelles sont les vraies différences ?

09/02/2026
Nubia RedMagic 11 Pro
Guide d'achat

Gaming 2026 : les 3 meilleurs smartphones pour jouer

07/02/2026
OnePlus 15
Guide d'achat

Les 3 « flagship killers » du moment (expérience haut de gamme, avec un prix pensé pour mettre à mal la concurrence)

07/02/2026
Honor Magic8 Pro
Test

Test du Honor Magic8 Pro : le flagship qui bouscule les ténors du haut de gamme

06/02/2026