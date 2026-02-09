Xiaomi Redmi Note 15 Pro VS Redmi Note 14 Pro : quelles sont les vraies différences ?

Sur le plan du design, Xiaomi a clairement choisi la continuité plutôt que la rupture. Les deux modèles adoptent un format proche, avec un grand écran occupant l’essentiel de la face avant et des bordures relativement fines. Le Redmi Note 14 Pro mise sur des lignes légèrement arrondies, avec un dos accueillant un module photo bien visible, centré. Le Redmi Note 15 Pro reprend cette logique, mais avec des ajustements subtils. Les arêtes apparaissent un peu plus nettes, offrant une meilleure sensation de maintien, tandis que l’intégration du bloc photo est quasiment identique à l’exception des capteurs qui sont légèrement moins proéminents

En outre, les matériaux évoluent légèrement. Le Redmi Note 15 Pro bénéficie de finitions perçues comme plus soignées, avec un verre arrière mieux traité contre les traces de doigts. Les coloris proposés évoluent également, Xiaomi cherchant à renouveler l’esthétique sans bouleverser l’identité visuelle de la gamme.

En matière de gabarit, les différences restent minimes, même si le Redmi Note 15 Pro se montre légèrement plus lourd (210 grammes contre 180 grammes), conséquence directe d’une batterie et de composants internes révisés. En termes de résistance aux éléments, le Redmi Note 14 Pro se limite à une certification IP64 contre une IP68 pour le Redmi Note 15 Pro donc permettant une immersion totale sous l’eau douce.

Performances et écran : des améliorations ciblées

C’est principalement sur le terrain des performances que les écarts commencent à se dessiner. Le Redmi Note 14 Pro repose sur un processeur de milieu de gamme éprouvé, le MediaTek Helio G100-Ultra capable d’assurer une navigation fluide, un multitâche confortable et des performances honorables dans les jeux, à condition de rester sur des réglages graphiques modérés. Le Redmi Note 15 Pro, de son côté, intègre une puce plus récente, le MediaTek Dimensity 7400-Ultra, mieux optimisée, offrant un gain perceptible en réactivité et en efficacité énergétique. Cela signifie que l’on peut prétendre à une meilleure stabilité dans les usages intensifs et une gestion plus fluide des applications gourmandes.

La mémoire vive et le stockage interne suivent la même logique avec les mêmes normes pour la vitesse d’échange. L’extension du stockage par carte micro SD est possible sur le Redmi Note 14 Pro mais pas sur le Redmi Note 15 Pro pour lequel il s’agit de bien regarder la capacité de stockage interne avant l’achat

Du côté de l’écran, les similitudes sont nombreuses, mais quelques nuances méritent d’être soulignées. Les deux smartphones disposent d’une dalle AMOLED de grande taille, offrant un bon contraste et des couleurs bien saturées. Toutefois, le Redmi Note 15 Pro offre une surface d’affichage légèrement plus grande (6,83 pouces contre 6,67 pouces) ainsi qu’une plus grande définition et bénéficie, en outre, d’une luminosité maximale plus élevée et d’une gestion plus fine du taux de rafraîchissement, ce qui améliore la lisibilité en plein soleil et la fluidité générale de l’interface. Ces différences, discrètes sur le papier, deviennent plus perceptibles à l’usage quotidien. Si vous regardez des films ou des séries sur votre smartphone, sachez que le Redmi Note 15 Pro profite d’une certification HDR10+ et Dolby Vision pour un affichage plus qualitatif que sur le Redmi Note 14 Pro pour la gestion des contenus HDR.

Photo, autonomie et usage au quotidien : des écarts progressifs mais réels

En photographie, Xiaomi adopte une approche évolutive. Le Redmi Note 14 Pro propose un capteur principal de haute définition, 200 mégapixels accompagné de capteurs secondaires dédiés à l’ultra grand-angle et à la macro ou à la profondeur. Le Redmi Note 15 Pro conserve une architecture similaire soit un capteur de 200 mégapixels avec un module ultra grand-angle mais abandonnant le capteur macro. Toutefois, l’appareil propose une amélioration du traitement logiciel des images. Les clichés gagnent en équilibre, notamment en basse lumière, avec une gestion du bruit plus maîtrisée et des couleurs plus naturelles. Le capteur frontal bénéficie lui aussi d’une légère mise à niveau notamment au niveau des lentilles et de sa taille, malgré moins de pixels (32 mégapixels contre 20 mégapixels), améliorant la netteté des selfies et des appels vidéo.

Concernant l’autonomie, les deux modèles se montrent endurants, mais le Redmi Note 15 Pro tire profit d’une plus grande capacité (6580 mAh contre 5500 mAh) et de son processeur plus efficient pour proposer une durée d’utilisation largement supérieure. Cette optimisation se ressent particulièrement lors d’un usage mixte, alternant navigation, vidéo et réseaux sociaux. La recharge rapide est présente sur les deux appareils.

Au final, le Redmi Note 14 Pro reste un smartphone parfaitement pertinent, surtout s’il est proposé à un tarif attractif. Néanmoins, le Redmi Note 15 Pro s’impose comme une évolution cohérente, apportant des améliorations ciblées sur les performances, l’écran, la photo et l’autonomie.

