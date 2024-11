Enfin abordable, ce smartphone Google à petit format avec écran Amoled est idéal pour les amateurs de photo et de vidéos

Équipé d'une puce haut de gamme, le Google Pixel 8a propose des performances très fluides pour une multitude de tâches, que ce soit de la navigation aux jeux mobile. Son écran OLED offre des couleurs vives et des noirs profonds, idéal pour profiter de contenus multimédias dans une qualité immersive !

Mais le véritable atout du Pixel 8a réside dans son appareil photo. Google, fidèle à sa réputation, propose un capteur performant qui rivalise avec des modèles de gammes supérieures. Avec un rendu photo précis, une excellente gestion des conditions de faible luminosité et des couleurs naturelles, il permet de capturer des images d’une qualité exceptionnelle pour son prix.

Le Google Pixel 8a poursuit la lignée du Pixel 7a en proposant une expérience premium à un prix réduit. Bien que positionné comme une version allégée du Pixel 8, il conserve des composants performants et une puce puissante, offrant un excellent compromis entre qualité et budget.

Son tarif initial de 549 € est déjà compétitif pour les caractéristiques proposées, mais il devient encore plus attractif grâce aux promotions actuelles, avec des réductions qui le placent à 400 € sur le Marketplace de la Fnac.

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 8a se distingue dans le secteur du milieu de gamme en offrant des caractéristiques habituellement réservées aux smartphones haut de gamme. Son écran AMOLED de 6,1 pouces donne accès à des couleurs vives et des contrastes profonds, parfait pour les contenus multimédias ! Sous le capot, il est propulsé par le chipset Google Tensor G3, associé à 8 Go de RAM, assurant une expérience fluide, même pour les applications exigeantes et le multitâche.

En photographie, le Pixel 8a impressionne avec son triple capteur arrière de 64 MP et 13 MP, ainsi qu’un capteur frontal de 13 MP. Cette configuration permet de capturer des images détaillées et de qualité, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à l’expertise logicielle de Google.

Côté autonomie, sa batterie de 4500 mAh offre une endurance confortable pour une utilisation quotidienne. Elle est compatible avec la charge rapide de 18 W et supporte aussi la charge sans fil, des options qui ajoutent en praticité. Avec Android 14 en natif, il bénéficie des dernières fonctionnalités et optimisations de Google, renforçant sa polyvalence et sa réactivité.

Retrouvez notre test du Google Pixel 8a !

Quelle offre pour le Google Pixel 8a ?

En ce moment, le Google Pixel 8a est disponible pour 400 € auprès du marketplace de la Fnac. Une très belle offre qui vous permet de profiter des services de la Fnac que ce soit une garantie ou encore un service satisfait ou remboursé.