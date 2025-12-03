Enfin un smartphone haut de gamme dans le top des ventes sur Amazon

Le top des ventes smartphone d’Amazon est souvent dominé par des modèles d’entrée ou de milieu de gamme. Mais parfois, un appareil plus ambitieux arrive à s'y glisser. Une situation assez rare pour être soulignée, et une bonne occasion de s’intéresser à ce qui en fait l’un des modèles les plus populaires du moment !

Rémi Deschamps - publié le 03/12/2025 à 17h45
Le top des smartphones Amazon

Affiché à 398 € au lieu de 549 €, l’offre dont nous parlons aujourd'hui est expédiée et vendue directement par Amazon, avec livraison rapide et retours gratuits prolongés jusqu’en janvier. Une configuration confortable pour un achat de fin d’année !

 

Le Pixel 9a, un smartphone premium abordable qui séduit le grand public

Le Pixel 9a, car c'est de lui dont nous allons parler, possède des caractéristiques haut de gamme tout en restant dans une tranche de prix que l'on pourrait qualifier d'inférieure. Son écran pOLED 120 Hz, son appareil photo basé sur le traitement IA de Google et son autonomie en font un modèle plébiscité aussi bien des utilisateurs exigeants que des curieux cherchant une alternative solide aux smartphones classiques.

Le fait qu’un appareil de cette catégorie grimpe dans les meilleures ventes n’est pas anodin. Amazon met en avant des modèles populaires auprès du grand public, ce qui confirme que le Pixel 9a séduit bien au-delà des utilisateurs « tech ».

Un smartphone premium sous les 400 € avec livraison Prime. Pas étonnant qu’il fasse partie des meilleures ventes Amazon.

Pourquoi ce modèle se démarque dans le catalogue Amazon

Hormis lors du lancement de nouvels iPhone, le top des ventes Amazon est surtout composé de Galxy A et de Xiaomi Redmi Note. Mais, ici, le Pixel 9a bénéficie d’un excellent rapport performances/prix, d’un suivi logiciel robuste et d’un traitement photo qui reste l’un des meilleurs dans cette gamme tarifaire.

D'après nous c'est un choix solide si vous avez besoin d'un bon appareil, pas trop gros, mais puissant. Et n'oubliez pas que les amateurs de bonnes affaires pourront aussi explorer notre sélection des promotions Amazon.

✅Points forts

  • Très bonne qualité photo grâce à l’IA Google
  • Écran pOLED 120 Hz fluide et lumineux
  • Autonomie solide
  • Livraison rapide Prime
  • Prix nettement inférieur au tarif de lancement

☑️À considérer

  • Chargeur non fourni
  • Uniquement la version 128 Go en promotion

Une bonne occasion de s’offrir un smartphone plus ambitieux

Ce passage dans le top Amazon met en exergue ce modèle qui offre bien plus que ce que son prix ne pourrait le laisse penser. Pour d’autres recommandations dans cette gamme, notre page dédiée aux smartphones à moins de 300 € reste une excellente porte d’entrée.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial / Rédacteur univers smartphone

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Nubia RedMagic 10S Pro
Test

Test du RedMagic 10S Pro : la nouvelle bête de course du gaming mobile

03/12/2025
Xiaomi 15T
Guide d'achat

Les meilleurs photophones abordables à acheter en décembre 2025 (et les bonnes promotions à surveiller)

03/12/2025
Samsung Galaxy S25 Ultra
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à offrir (ou s'offrir) pour Noël en 2025

02/12/2025
Xiaomi POCO F7 Pro
Guide d'achat

Cyber Monday : les meilleures promos smartphones qu’il ne faut pas rater en 2025

01/12/2025