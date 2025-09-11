Êtes‑vous concerné ? Apple met de côté ces iPhones avec iOS 26

iOS 26 : des changements importants

Cette nouvelle mouture marque une étape importante pour les smartphones Apple.

On y retrouve notamment une toute nouvelle interface revisitée avec un style Liquid Glass plus moderne, des options de personnalisation élargies pour l’écran d’accueil et de verrouillage, et des améliorations notables sur CarPlay, Messages ou encore Wallet.

La sécurité n’est pas oubliée avec un meilleur filtrage des appels indésirables et des notifications plus intelligentes. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter...

Trois modèles bien connus vont s’arrêter en chemin : iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max.

Sortis en 2018, ils reposaient encore sur la puce A12 Bionic, désormais jugée insuffisante pour supporter les ambitions d’iOS 26. Ces appareils resteront bloqués sur iOS 25 et ne bénéficieront plus des mises à jour de sécurité à long terme.

Derrière le couperet : une question de puissance

Pourquoi ces modèles précisément ? Comme nous le disions, la clef se trouve dans la puce qui les anime.

Apple a choisi de rendre iOS 26 compatible uniquement à partir de l’A13 Bionic, inaugurée avec l’iPhone 11.

C’est elle qui permet de faire tourner sans accroc les nouveaux effets graphiques et certaines fonctions liées à l’intelligence artificielle maison de la pomme. Concrètement, tout utilisateur d’un iPhone 11 ou plus récent peut donc souffler : son appareil est encore dans la course, et pour plusieurs années, a priori du moins.

Vers quels modèles se tourner aujourd’hui ?

Si vous possédez un XR, un XS ou un XS Max, il est temps d’envisager un remplacement.

Bonne nouvelle : pas besoin de viser les modèles les plus récents. Les iPhone 11 et 11 Pro, disponibles en reconditionné, offrent un excellent rapport qualité-prix et recevront encore plusieurs mises à jour.

Pour ceux qui veulent un peu plus de modernité, l’iPhone 12 et surtout l’iPhone 12 Pro Max apportent la 5G, un écran OLED plus lumineux et une meilleure autonomie, tout en restant abordables sur le marché de l’occasion.

Enfin, si votre budget est plus souple, les iPhone 13 et 14 constituent des investissements durables, mais à un tarif évidemment plus élevé.

✅ Les atouts Mises à jour garanties pour plusieurs années

Bon rapport qualité-prix en reconditionné

Performances solides et 5G à partir de l’iPhone 12 ⚠️ Les points à considérer Prix plus élevé pour les iPhone 13 et 14

Fonctions avancées parfois réservées aux modèles récents

Autonomie variable selon l’état du reconditionné

La fin d'une aire : que peut-on en retirer ?

La page se tourne pour les possesseurs d’iPhone XR, XS et XS Max. iOS 26 ne sera pas pour eux, mais l’écosystème Apple propose des alternatives à petit prix. Pas besoin d'un iPhone 17 Pro Max pour profiter d'iOS26

Miser sur un iPhone 11, 12 ou 13 reconditionné permet de rester à jour sans se ruiner, tout en prolongeant le cycle de vie des appareils. Un choix à la croisée de la raison et de la passion pour l’univers Apple.