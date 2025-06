iOS 26 : Votre iPhone va t-il recevoir la dernière mise à jour (très clivante) du système d'exploitation Apple ?

Ce n’est pas peu dire que les visuels fournis par Apple de la dernière version d’iOS 26 ont suscité quelques craintes et divisent l’opinion : certains adorent, d’autres détestent déjà.

Toujours est-il que tous les utilisateurs de la marque auront droit à une bêta dès juillet (celle en cours est à réserver à un public technophile), puis à une version définitive en automne.

D’ici là, il est prudent de supposer que les réticences que l’on peut détecter de part et d’autre de la toile auront été entendues et gommées, pour ne garder qu’un produit final qui plaira au plus grand nombre.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 26 ?

La grosse nouveauté pour iOS 26 est l’interface « Liquid Glass », qui (comme son nom l’indique pour les anglophiles) est un mélange de vitre et de liquide : représentez-vous de l’eau qui dégouline sur une fenêtre. L’eau étant, par exemple, vos widgets devenant transparents, et la vitre, eh bien, celle de votre écran.

Le maître mot est donc la transparence : effets de bulles d’eau, couleurs pastel,…

iOS 26. © Apple

Les iPhone qui seront compatibles avec iOS 26 :

C’est une chance pour les utilisateurs d’Apple : la philosophie de la marque est de proposer des mises à jour pendant un très grand nombre d’années.

De nombreux modèles de la marque auront ainsi droit à la fameuse mise à jour iOS 26, même les iPhone 11 qui sont aujourd’hui les rois du reconditionné !

La liste :

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ᵉ génération ou ultérieure)