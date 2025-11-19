Exynos 2600 : Samsung détaille officiellement son processeur 2nm prêt à équiper les smartphones premium

Pour Samsung, l’arrivée de son nouveau chipset Exynos 2600 est une étape importante dans la stratégie de la marque. En effet, cette dernière entend réaffirmer sa présence sur le segment des puces mobiles les plus avancés. Celle-ci, produite selon le procédé 2nm intégrant l’architecture Gate-All-Around (GAA), doit équiper d’abord certains smartphones Galaxy S26.

Samsung revendique un gain de performances de 5 % et une amélioration de 8 % de l’efficacité énergétique comparé à la génération 3nm, tout en réduisant la taille de la puce de 5 %.

Le constructeur sud-coréen précise que le rendement de production a atteint les 60 %, seuil jugé suffisant pour assurer la production de masse. Toutefois, seulement 25 à 30 % des Galaxy S26 devraient embarquer la puce Exynos 2600, la majorité des modèles restant propulsés par une plateforme Snapdragon.

Techniquement, l’Exynos 2600 repose sur une architecture CPU déca-cœur (1+3+6), avec une fréquence maximale de 3,8 GHz. Samsung s’est appuyé sur les cœurs ARM Lumex standards, à la différence de Qualcomm et Apple qui conçoivent en interne des architectures personnalisées. Ce choix pourrait avoir des conséquences sur les performances en conditions réelles, un enjeu vital pour conquérir ou reconquérir une clientèle attentive à la réactivité de son appareil mobile.

Gestion thermique, intelligence artificielle et gain d’autonomie

La dissipation thermique a toujours constitué un point de vigilance sur les SoC précédents de Samsung. Selon la marque, le nouvel Exynos 2600 intègre la technologie Heat Pass Block, consistant à installer un dispositif de dissipation thermique directement sur la puce. Ce dispositif permettrait de diminuer la température du composant jusqu’à 30 %, assurant ainsi des performances stables sur de longues sessions d’utilisation intensive. Rappelons que les précédentes générations étaient accusées d’une certaine sensibilité à la surchauffe.​

Côté intelligence artificielle, l’Exynos 2600 met en avant une NPU améliorée pour améliorer aussi bien la photo computationnelle que la traduction instantanée. Samsung évoque un gain jusqu’à 28 % des performances processeur par watt utilisé, et 30 % pour le GPU. Les premiers benchmarks internes font état d’une consommation limitée à 3,6W lors d’un test Geekbench single-core, ce qui placerait la puce en tête en matière d’efficacité énergétique face au Snapdragon 8 Gen 5 et au prochain Apple A19 Pro, d’après les comparaisons disponibles à date.​

L’architecture de ce SoC intègre également un modem séparé, ce qui permettrait de pousser la fréquence du processeur tout en assurant une meilleure compatibilité avec la 5G.

Face à la concurrence

À l’heure actuelle, Samsung est le premier acteur à lancer une puce mobile en 2nm à grande échelle. D’après ses ingénieurs, aucun concurrent direct n’offre, au moment de la sortie, une solution équivalente. Qualcomm et Apple concentrent encore leur production autour de procédés en 3nm, tandis que MediaTek n’a pas annoncé de stratégie immédiate sur ce terrain.​

L’écart accorde à Samsung une fenêtre d’opportunité de plusieurs mois sur le segment premium. L’entreprise espère, selon les analystes, convaincre de grands noms du secteur, notamment Tesla, avec qui un partenariat stratégique autour de puces d’IA pour le secteur automobile aurait été signé. De même, la séparation progressive entre les marchés favorisant l’Exynos (Europe, Corée du Sud) et ceux préférant Snapdragon (États-Unis, Chine) pourrait s’accentuer, la gestion thermique et la longévité promise par le 2nm constituant de nouveaux arguments de poids pour le consommateur.