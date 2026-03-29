Faille de sécurité : Si vous avez un iPhone 11, il est peut-être temps de changer de smartphone...

La sécurité numérique est un enjeu important depuis qu'Internet et nos smartphones nous suivent partout, or les possesseurs de modèles anciens sont les plus exposés. Si l'iPhone 11 a longtemps rendu de fiers services, la fin du support régulier des mises à jour de sécurité critiques le transforme désormais en une porte d'entrée pour des logiciels malveillants.

Rémi Deschamps - publié le 29/03/2026 à 12h15
L'iPhone 11 face aux dangers du web

Le risque n'est pas que théorique. Comme le souligne un récent article de Science & Vie, des millions d'appareils Apple peuvent être compromis simplement en visitant une page web piégée. Sans les derniers correctifs d'iOS, votre smartphone ne dispose donc plus des barrières nécessaires pour bloquer ces intrusions automatiques.

Pourquoi l'iPhone 11 devient une cible privilégiée ?

Maintenir un smartphone au-delà de sa période de support logiciel signifie naviguer sans filet. Les pirates exploitent des vulnérabilités connues que les constructeurs ne corrigent plus sur les anciennes générations.

Pour protéger vos données bancaires, vos mots de passe et votre vie privée, passer à un modèle recevant iOS 26 est devenu nécessaire. Nous utilisons l'exemple des appareils Apple, car la moitié de la population française est peu ou prou un possesseur de cette marque, mais les modèles tournant sous Android sont évidemment concernés.

Les meilleures alternatives pour rester protégé

Renouveler son équipement ne signifie pas forcément dépenser une fortune. Le marché du reconditionné et certaines marques Android proposent des solutions performantes et sécurisées.

  • iPhone 13 : le numéro 1 des ventes reconditionnées en 2025, il reste parfaitement à jour et offre un excellent équilibre entre prix et longévité logicielle.
  • iPhone 14 : Un choix de continuité pour ceux qui veulent une base technique solide capable de tenir encore de nombreuses années.
  • iPhone 15 Plus : Ce modèle a connu la plus forte baisse de prix ces derniers mois. C'est l'occasion de s'équiper d'un grand écran récent pour un budget maîtrisé.
ModèleStatut SécuritéPoints Forts
iPhone 11 ou plus ancienExposé / Risque élevéÀ remplacer rapidement
iPhone 13 / 14Sécurisé (iOS 26)Rapport qualité-prix imbattable
Google Pixel / NothingSécurisé (Android 16)Expérience proche d'Apple
 

Quitter Apple ? Les alternatives Android « proches »

Si vous souhaitez changer d'univers tout en conservant une interface épurée, les smartphones Google Pixel ou Nothing sont les plus proches de l'esprit Apple. Ils garantissent des mises à jour de sécurité très régulières et une fluidité exemplaire.

L'avis de la rédaction : Garder un smartphone trop longtemps n'est plus seulement une question de batterie ou de lenteur, c'est une question de sécurité. En 2026, l'iPhone 11 ne peut plus garantir la protection de vos données. On peut d'ailleurs se réjouir que les marques fassent de plus en plus l'effort de proposer des mises à jour longues.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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