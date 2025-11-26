Fin de support logiciel majeur pour le Xiaomi 12T : que devez-vous attendre ?

La direction de Xiaomi ajuste régulièrement la politique de support logiciel pour ses smartphones, en fonction non seulement des performances techniques des appareils mais également de leur positionnement au sein du catalogue international et chinois.

Selon le fabricant, la nouvelle mise à jour majeure HyperOS 3, fondée sur Android 16, est réservée à une liste d’appareils clairement définie, officiellement publiée à l’automne 2025. Cette stratégie a pour objet la garantie une expérience utilisateur optimisée sur les modèles les plus récents et sur ceux dont l’équivalent existe sur le marché chinois.

Le Xiaomi 12T Pro figure parmi les bénéficiaires, car il possède un jumeau spécifique, le Redmi K50 Ultra, commercialisé en Chine. Cette correspondance permet une synchronisation des mises à jour et des tests internes, gage d’un cycle logiciel prolongé.

Au contraire, le Xiaomi 12T classique, sorti en même temps, ne dispose pas de cet avantage et demeure sur HyperOS 2.2 basé sur Android 16, comme l’a confirmé la marque en novembre 2025. Cette situation n’est pas le fruit de limitations matérielles, mais plutôt d’un choix stratégique lié à la gestion des gammes régionales.

Focus sur hyperos 3 et ses fonctionnalités

HyperOS 3 représente une avancée significative de l’interface mobile Xiaomi, avec une adaptation poussée de l’environnement Android 16. D’après Xiaomi, cette mise à jour apporte une interface plus moderne, des effets visuels plus élaborés notamment sur l’écran de verrouillage, une gestion intelligente des applications grâce à Hyper Island, ainsi qu’une IA renforcée pour la recherche et la suggestion contextuelle.

On note également un renforcement de la sécurité avec des options de chiffrement, une optimisation du multitâche et une meilleure intégration avec les appareils Apple, du partage de fichiers à la synchronisation des outils entre smartphone, tablette et ordinateur. Les fonds d’écran dynamiques, les notifications en temps réel et les fonctionnalités de galerie enrichies font partie des nouveautés qui positionnent HyperOS 3 parmi les interfaces Android les plus performantes selon le fabricant.

Que faire si vous avez un Xiaomi 12T ?

Si vous possédez un Xiaomi 12T, vous devez donc vous attendre à ne pas recevoir les prochaines nouveautés de HyperOS 3. Cependant, vous profitez encore d’une version actualisée d’Android doublée de correctifs de sécurité standards, garantissant la pérennité de votre smartphone au quotidien.

Si vous préférez cependant profiter des nouveautés apportées par HyperOS 3 et assurer une meilleure durée de vie logicielle, Xiaomi recommande, selon son dernier communiqué, de se tourner vers les modèles récemment lancés, comme le Xiaomi 15T Pro. Ce dernier bénéficie d’avancées techniques significatives.

