Honor Power 2 : une batterie énorme déjà certifiée et malgré tout un design fin

Le prochain Honor Power 2, qui vise l’autonomie la plus longue jamais proposée sur un smartphone classique, vient d’obtenir une certification officielle pour une batterie de 10 000 mAh. Parallèlement, il semble que le fabricant arrive à conserver une finesse de boîtier rarement vue sur un modèle aussi endurant

Sylvain Pichot - publié le 31/10/2025 à 14h30
Honor Power

Selon les informations issues de la certification récemment obtenue en Chine, on sait maintenant que le prochain smartphone Honor Power 2 sera équipé d’une batterie de 10000 mAh, un chiffre qui donnera à l’appareil l’une des autonomies les plus importantes de la téléphonie mobile aujourd’hui, du moins pour un smartphone classique. Cela semble possible grâce à l'intégration de batteries au silicium-carbone, qui occupent moins d’espace tout en stockant davantage d’énergie qu’une batterie lithium-ion classique.

La prouesse ne devrait pas s’arrêter à la capacité seule. En effet, Honor Power 2 promet un châssis mesurant environ 8 mm d’épaisseur. Cela est particulièrement remarquable, car la tendance des smartphones dotés de batteries de grande capacité était jusqu’ici associée à une forte augmentation de l’épaisseur ou du poids. Le constructeur entend ainsi offrir tant une grande autonomie qu’une prise en main traditionnelle et confortable.

Selon différentes sources spécialisées, ce niveau d’endurance devancerait clairement la concurrence, à commencer par les gammes Redmi qui, tout en proposant des volumes de batterie élevés, restent en deçà de la barre des 10000 mAh sur des modèles de format similaire. À titre de comparaison, le Honor Power, son prédécesseur propose une capacité de 8000 mAh.

Honor Power

Quelle fiche technique pour le Power 2 de Honor ? 

En sus de l’amélioration sur la batterie, le Honor Power 2 miserait sur le MediaTek Dimensity 8500, une puce 5G synonyme d’efficacité énergétique et de performances équilibrées. Si ce choix n’a pas encore été confirmé officiellement par Honor, différentes fuites vont dans ce sens et la marque mettrait ainsi l’accent sur l’expérience utilisateur longue durée, sans compromis sur la connectivité.

Les premières informations techniques évoquent également un écran plat LTPS 1,5K, qui serait doté d’un capteur d’empreintes digitales optique, ainsi qu’un design conçu pour résister aux chocs. En outre, l’accent serait également mis sur une amélioration de la vitesse de charge, aspect essentiel pour tirer profit d’une batterie de cette ampleur et ne pas pénaliser les temps de recharge quotidiens. 

Pour l’heure, Honor n’a communiqué ni la date de lancement officielle, ni le prix de commercialisation du Power 2. Il se murmure toutefois qu’il pourrait arriver sur le marché international dans le courant du premier trimestre 2026. 

