Fortnite revient sur iPhone… Mais dans une version payante

Le contexte : un long bras de fer entre Epic Games et Apple

Depuis août 2020, Fortnite était absent de l'App Store en raison d’un conflit entre Epic Games, l'éditeur du jeu Apple. "La pomme" de discorde ? La commission de 30% prélevée par le géant de Cupertino sur les achats in-app ; une commission jugée excessive par Epic Games.

Ce désaccord a eu pour conséquence de priver des millions de joueurs sur iPhone et iPad de leur battle royale préférée pendant près de quatre ans. Une éternité dans le monde du gaming mobile, où Fortnite règne en maître sur les autres plateformes.

Le grand retour : une version payante de Fortnite sur iPhone

Ces derniers mois, les rumeurs d’un retour prochain du jeu dans l’environnement iOS se faisaient insistantes. Elles ont été définitivement confirmées ce 25 juillet 2024 par l’annonce de Tim Sweeney sur X (anciennement Twitter).

Dans son message sur le réseau social, le PDG d’Epic Games a en effet officialisé le comeback de Fortnite sur les iPhone et les iPad, mais pas comme on l'aurait imaginé. Le jeu ne sera en effet disponible que via une nouvelle plateforme de streaming, nécessitant un abonnement payant.

Ce nouveau système payant permettra à l’éditeur de jeux de contourner les restrictions de l'App Store et la commission d'Apple. Il sera basé sur deux nouveaux principes :

Du streaming plutôt qu’un téléchargement : Contrairement à l'ancienne version, Fortnite ne sera pas directement installé sur les appareils iOS. Il faudra donc jouer en live ;

Un abonnement mensuel : Pour accéder au jeu, les joueurs devront souscrire à un abonnement, dont le prix n'a pas encore été dévoilé jusque-là.

Quelles implications pour les joueurs ?

Pour les joueurs de Fortnite qui attendent impatiemment le retour en grâce de leur battle royale favorite sous iOS, cette annonce implique certains avantages. Le choix du streaming garantit des mises à jour instantanées, et assure donc à tous les joueurs, l’accès à la dernière version du jeu. Cette option épargne également de l’obligation de télécharger des gigaoctets de données sur leur appareil.

Mais cette décision laisse également entrevoir des inconvénients assez évidents :

Des coûts supplémentaires : un abonnement représente une nouvelle dépense régulière pour les joueurs. Ce qui n’est clairement pas du goût de tout le monde.

La dépendance à la connexion Internet : Une bonne connexion sera indispensable pour une expérience de jeu fluide.

De possibles latences : Le fait de jouer en streaming impliquera sans doute des temps de latence qui peuvent beaucoup impacter l’expérience de jeu et les performances de certains joueurs.

Comment accéder à Fortnite sur iPhone ?

Avant tout, il faudra attendre l'annonce officielle. En effet, Epic Games n'a pas encore communiqué de date précise pour le lancement jusque-là. En attendant, préparez-vous en prévoyant un budget mensuel pour l'abonnement.

Vérifiez également votre connexion Internet. Une connexion stable et rapide sera essentielle pour une bonne expérience de jeu en streaming. Enfin, mettez à jour votre iOS. Assurez-vous d'avoir la dernière version du système d'exploitation pour une compatibilité optimale.

Restez à l'écoute pour plus de détails sur la date de lancement et les tarifs de ce nouveau Fortnite sur iPhone.