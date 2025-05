Amazon : un milieu de gamme à ne pas manquer pour moins de 230 €

Si vous cherchez un smartphone polyvalent, puissant et abordable, le Redmi Note 14 Pro a de sérieux arguments. Design soigné, affichage de qualité pour à peine plus de 200 €, composants solides… il vient clairement marcher sur les plates-bandes des modèles haut de gamme.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Un écran AMOLED 120 Hz pour une expérience fluide

Le Redmi Note 14 Pro embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ (2400 x 1080 px), avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Cela résulte en une navigation fluide, un affichage net, et une excellente lisibilité, même pour le gaming ou le streaming.

Avec une luminosité maximale de 1800 nits, l’écran reste parfaitement lisible même en plein soleil, un vrai plus face à ses concurrents directs.

Un processeur Helio G-1000 Ultra pour de vraies performances

À l’intérieur, Xiaomi mise sur le MediaTek Helio G-1000 Ultra, une puce gravée en 6 nm qui combine puissance et efficacité énergétique. Elle permet de gérer le multitâche et les jeux sans ralentissements. Certes, vous ne ferez par tourner Fortnite en Ultra constant, mais il est largement capable de faire tourner des jeux 3D de façon stable.

Associé à 8 Go de RAM LPDDR5 (extensibles virtuellement jusqu’à 12 Go), et à un stockage rapide UFS 3.1, le smartphone propose une vraie réactivité, même avec des applis gourmandes.

Un module photo 200 MP boosté à l’IA

Côté photo, Xiaomi frappe fort avec un capteur principal de 200 MP, intégrant la technologie Pixel Binning 16-en-1. Résultat : des clichés très détaillés, qu'importe la lumière.

Le smartphone embarque aussi un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP pour les gros plans. En vidéo, il filme en 4K à 30 fps, avec une stabilisation assistée par IA qui améliore nettement les prises en mouvement.

Une grosse batterie et une recharge rapide bien pensée

Le Note 14 Pro s'équipe également d'une batterie de 5500 mAh, suffisante pour tenir jusqu’à deux jours en usage modéré, ou une journée bien remplie.

Sa charge rapide 45 W permet de récupérer 50 % en 20 minutes et une charge complète en moins d’une heure. Un bon équilibre entre vitesse et préservation de la batterie à long terme.

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 14 Pro au meilleur prix ?

En ce moment, Amazon propose le Redmi Note 14 Pro à 208 € avec 2 ans de garantie. Un tarif quasi imbattable vu les specs de l’appareil.

Pour un smartphone taillé pour le quotidien, les photos et même un peu de gaming, difficile de trouver mieux en 2025 à ce prix-là.