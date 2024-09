French Days 2024 : bien se préparer pour profiter des meilleurs bons plans smartphones et forfaits mobiles

Qu'est-ce que les French Days ?

Avant les coneils pratiques, il est essentiel de comprendre ce que sont les French Days. Lancés en 2018, les French Days sont une réponse française aux célèbres événements commerciaux internationaux tels que le Black Friday et le Cyber Monday. L'objectif est de stimuler les ventes des commerces français, qu'ils soient en ligne ou physiques, tout en offrant aux consommateurs l'opportunité de réaliser d'importantes économies.



Pour l'édition d’automne 2024, les French Days se tiendront du mardi 24 au lundi 30 septembre, soit une durée de 7 jours intenses de promotions. C'est le moment idéal pour renouveler votre smartphone ou changer de forfait mobile à des tarifs avantageux.

Comment bien se préparer pour les French Days 2024 ?

Pour ne rien rater de cet événement et saisir au vol les meilleures promos, voici notre petit guide pratique en 5 points.

Faites l'inventaire de vos besoins

Avant même le début des French Days, prenez le temps de réfléchir à vos besoins réels en matière de smartphone et de forfait mobile. Posez-vous les bonnes questions : Votre téléphone actuel a-t-il besoin d'être remplacé ? Quelles fonctionnalités recherchez-vous dans un nouveau smartphone ? Votre forfait mobile actuel correspond-il à votre consommation ? En définissant clairement vos besoins, vous éviterez les achats impulsifs et vous concentrerez sur les offres qui vous correspondent vraiment.

Établissez un budget

Les French Days peuvent être tentants, mais il est crucial de fixer un budget maximum à ne pas dépasser. Déterminez à l'avance combien vous êtes prêt à investir dans un nouveau smartphone et/ou un forfait mobile. N'oubliez pas de prendre en compte les éventuels frais annexes, comme les accessoires pour votre nouveau téléphone ou les frais de résiliation de votre ancien forfait.

Faites une veille des prix

Dès maintenant, commencez à surveiller les prix des smartphones qui vous intéressent et des forfaits mobiles qui pourraient vous convenir. Notez les tarifs habituels pour avoir un point de comparaison lors des French Days. Certains sites et applications permettent de suivre l'évolution des prix dans le temps. Utilisez-les pour vous assurer que les réductions annoncées sont réellement avantageuses.

Inscrivez-vous aux newsletters

La plupart des enseignes participantes aux French Days proposent des newsletters dédiées à l'événement. Inscrivez-vous à celles des principaux acteurs du marché des smartphones et des opérateurs mobiles. Vous serez ainsi informé en avant-première des offres à venir et pourrez même bénéficier d'avantages exclusifs réservés aux abonnés. Pensez également à vous abonner à la newsletter Les Mobiles pour recevoir régulièrement les meilleurs bons plans disponibles durant toute la période, et même après.

Préparez votre matériel

Assurez-vous que votre connexion internet soit stable et rapide pour le jour J. Si vous comptez faire vos achats depuis votre smartphone, vérifiez qu'il est bien chargé et que vous avez une bonne connexion. Il serait dommage de louper une bonne affaire à cause d’un forfait mobile épuisé ou une connexion internet de mauvaise qualité.

Bon shoping !