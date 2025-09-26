French Days : les meilleurs prix sur du reconditionnés jusqu'au 30 septembre seulement

Pour ces French Days 2025, CertiDeal propose une réduction de 20€ sur l’ensemble de son site avec le code FRENCHDAYS. Nous avons sélectionné trois modèles particulièrement intéressants.

Rémi Deschamps - publié le 26/09/2025 à 07h00
Les French Days

Les French Days, c'est une période de promotions endémique de la France, qui regroupe de nombreuses enseignes, et particulièrement les françaises. Il se trouve que CertiDeal est une enseigne locale, située en région parisienne. C'est donc tout naturellement que la marque spécialisée dans les smartphone reconditionné en France se prête au jeu.

Voici donc trois modèles pas chers, qui le deviennent encore moins grâce au code de réduction de 20€ proposé ce moment : FRENCHDAYS

20€, sur des produits déjà moins cher, c'est une bonne affaire !

iPhone 14 : un classique à prix maîtrisé

L’iPhone 14 est disponible à  339,99 €. Ce smartphone reconditionné bénéficie d’une garantie de 30 mois et est livré avec une batterie en excellent état ainsi qu’un câble de chargement. Il peut également être acheté en paiement fractionné 3X, 4X ou 24X via Younited, Paypal (sans frais) et Cetelem. 

Ce modèle est parfait pour ceux qui souhaitent profiter de l’écosystème Apple à prix réduit, mais avec un appareil qui sera encore mis à jour pour de longues années. Et le produit est testé, et reconditionné en France !

 

Galaxy S22 Ultra : puissance et polyvalence Samsung

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est, lui, proposé à 584,99 €. Ce modèle très haut de gamme, reconditionné garantit un écran 100 % original Samsung et une batterie en excellent état. Les fonctionnalités haut de gamme, comme le stylet S-Pen intégré et l’appareil photo polyvalent, en font un choix idéal pour les utilisateurs exigeants. 

 

iPhone 15 : la nouvelle génération accessible

Avec l’arrivée de l’iPhone 17, l'iPhone 15 voit son prix baisser à 474,99 €, soit 45 % d’économie par rapport au neuf. Comme les autres modèles, il est reconditionné en France, testé et garanti 30 mois. Il est livré avec une batterie en excellent état, une coque en silicone et une vitre trempée installée. 

Ce smartphone représente un excellent compromis pour ceux qui veulent un iPhone récent.

 

Pourquoi choisir CertiDeal ?

CertiDeal est une entreprise française spécialisée dans la vente et le reconditionnement de smartphones. 

Les produits sont récupérés auprès d’opérateurs ayant un seul propriétaire, puis passent par un processus rigoureux de vérification, test et validation. Tous les appareils sont reconditionnés en interne par des experts techniques, garantissant des produits fiables et fonctionnels. 

Chaque achat est accompagné d’une garantie de 30 mois et d’un service après-vente français.

Comment profiter des French Days

Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’utiliser le code FRENCHDAYS lors de votre commande sur le site CertiDeal. Cette promotion est valable jusqu’au 30 septembre 2025 et s’applique à tous les smartphones reconditionnés, offrant ainsi une opportunité unique de combiner économie et fiabilité.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
realme GT 7
Test

Test du realme GT 7 : l’autonomie XXL s’allie à la performance

24/09/2025
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Quel smartphone 5G choisir en 2025 à moins de 500 € ?

22/09/2025
Honor Magic7 Pro
Guide d'achat

Honor Magic7 Pro vs Xiaomi 15 Ultra : quel smartphone haut de gamme chinois offre le meilleur rapport qualité/prix ?

21/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Galaxy S25 ou Galaxy S25 FE : lequel choisir pour un rapport qualité/prix imbattable ?

20/09/2025