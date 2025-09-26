French Days : les meilleurs prix sur du reconditionnés jusqu'au 30 septembre seulement

Les French Days, c'est une période de promotions endémique de la France, qui regroupe de nombreuses enseignes, et particulièrement les françaises. Il se trouve que CertiDeal est une enseigne locale, située en région parisienne. C'est donc tout naturellement que la marque spécialisée dans les smartphone reconditionné en France se prête au jeu.

Voici donc trois modèles pas chers, qui le deviennent encore moins grâce au code de réduction de 20€ proposé ce moment : FRENCHDAYS.

20€, sur des produits déjà moins cher, c'est une bonne affaire !

iPhone 14 : un classique à prix maîtrisé

L’iPhone 14 est disponible à 339,99 €. Ce smartphone reconditionné bénéficie d’une garantie de 30 mois et est livré avec une batterie en excellent état ainsi qu’un câble de chargement. Il peut également être acheté en paiement fractionné 3X, 4X ou 24X via Younited, Paypal (sans frais) et Cetelem.

Ce modèle est parfait pour ceux qui souhaitent profiter de l’écosystème Apple à prix réduit, mais avec un appareil qui sera encore mis à jour pour de longues années. Et le produit est testé, et reconditionné en France !

Galaxy S22 Ultra : puissance et polyvalence Samsung

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est, lui, proposé à 584,99 €. Ce modèle très haut de gamme, reconditionné garantit un écran 100 % original Samsung et une batterie en excellent état. Les fonctionnalités haut de gamme, comme le stylet S-Pen intégré et l’appareil photo polyvalent, en font un choix idéal pour les utilisateurs exigeants.

iPhone 15 : la nouvelle génération accessible

Avec l’arrivée de l’iPhone 17, l'iPhone 15 voit son prix baisser à 474,99 €, soit 45 % d’économie par rapport au neuf. Comme les autres modèles, il est reconditionné en France, testé et garanti 30 mois. Il est livré avec une batterie en excellent état, une coque en silicone et une vitre trempée installée.

Ce smartphone représente un excellent compromis pour ceux qui veulent un iPhone récent.

Pourquoi choisir CertiDeal ?

CertiDeal est une entreprise française spécialisée dans la vente et le reconditionnement de smartphones.

Les produits sont récupérés auprès d’opérateurs ayant un seul propriétaire, puis passent par un processus rigoureux de vérification, test et validation. Tous les appareils sont reconditionnés en interne par des experts techniques, garantissant des produits fiables et fonctionnels.

Chaque achat est accompagné d’une garantie de 30 mois et d’un service après-vente français.

Comment profiter des French Days

Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’utiliser le code FRENCHDAYS lors de votre commande sur le site CertiDeal. Cette promotion est valable jusqu’au 30 septembre 2025 et s’applique à tous les smartphones reconditionnés, offrant ainsi une opportunité unique de combiner économie et fiabilité.