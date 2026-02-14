Ayaneo dévoile les caractéristiques du Pocket Play, un smartphone gaming à mécanisme coulissant

À retenir Pocket Play est un smartphone gaming avec un design coulissant .

est un smartphone gaming avec un . Écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels .

avec une résolution de . Processeur MediaTek Dimensity 9300 et GPU Immortalis-G720.

et GPU Immortalis-G720. Commandes physiques complètes avec croix directionnelle et boutons d'action.

et boutons d'action. Module photo avec capteur principal de 50 mégapixels et ultra grand-angle de 16 mégapixels.

Jouer sur un smartphone est un loisir auquel beaucoup s’adonne mais il faut reconnaitre que les conditions ne sont pas toujours réunies pour pratiquer cette activité avec la meilleure ergonomie. Au-delà des pures performances techniques assumées par les modèles Asus ROG Phone 9 Pro ou RedMagic 11 Air, voire RedMagic 11 Pro, par exemple, la jouabilité n’est pas toujours au rendez-vous.

C’est le parti pris du Pocket Play. Ce modèle développé par la marque Ayaneo mise sur une dalle OLED de 6,8 pouces affichant une résolution de 1080 x 2400 pixels au format 20:9. L'écran se démarque par sa fréquence de rafraîchissement ajustable, proposant des modes à 120 Hz, 144 Hz et 165 Hz pour s'adapter aux différents types de jeux et optimiser l'autonomie. La luminosité maximale atteint 430 cd/m², une valeur qui pourrait se révéler limitée en plein soleil. Selon le fabricant, l'absence totale d'encoche ou de poinçon garantit une immersion visuelle complète lors des sessions de jeu et n’est pas sans rappel le principe utilisé sur les mobiles RedMagic depuis plusieurs générations maintenant.

Une configuration matérielle orientée performance

D'après la marque, le Pocket Play embarque le processeur MediaTek Dimensity 9300, une puce haut de gamme gravée en 4 nm qui se distingue par son architecture entièrement composée de cœurs puissants : quatre Cortex-X4 et quatre Cortex-A720. Le GPU Immortalis-G720 à 12 cœurs intègre un moteur de ray tracing matériel de deuxième génération, promettant des performances graphiques élevées avec une consommation énergétique réduite de 40% par rapport à la génération précédente.

La mémoire LPDDR5 et le stockage UFS 4.0 entendent garantir des vitesses de transfert rapides, même si Ayaneo n'a toujours pas précisé les capacités exactes proposées.

L'autonomie repose sur une batterie de 5000 mAh, une capacité standard pour un smartphone gaming de cette taille, et le fabricant évoque une charge rapide sans en détailler les spécifications.

Des commandes physiques complètes dans un format coulissant

Le principal argument du Pocket Play en matière d’ergonomie, c’est son mécanisme coulissant qui dévoile un ensemble complet de commandes physiques. La configuration inclut une croix directionnelle, quatre boutons d'action ABXY, ainsi que des boutons L1/L2 et R1/R2 positionnés sur la tranche droite de l'appareil. Selon Ayaneo, cette disposition permet de transformer instantanément le smartphone en console portable. Le dispositif intègre également des boutons de raccourci personnalisables pour améliorer l'ergonomie en jeu.

Toutefois, le choix des joysticks tactiles virtuels à la place de sticks analogiques physiques est un parti pris audacieux qui divisera probablement les utilisateurs. Le fabricant justifie cette décision en promettant une précision supérieure à celle d'un simple écran tactile, tout en résolvant le problème des pouces qui masquent une partie de l'affichage durant l'action.

Un moteur linéaire à axe X offre quatre modes de vibration pour enrichir le retour haptique et renforcer l'immersion. Les haut-parleurs stéréo doubles complètent l'expérience audiovisuelle pour rivaliser avec les consoles portables dédiées.

Cette approche rappelle directement le Sony Xperia Play lancé en 2011, un appareil pionnier qui n'avait pas rencontré le succès commercial escompté. Le marché actuel du gaming mobile, bien plus mature qu'il y a quinze ans, pourrait néanmoins offrir une seconde chance à ce concept.

En outre, face certains accessoires comme les Razer Kishi ou le Backbone One, le Pocket Play propose ici une solution intégrée qui évite d'avoir à transporter des dispositifs supplémentaires.

Connectivité et photographie

L'appareil dispose d'un port USB-C 3.2 Gen 2 compatible DisplayPort 1.4, permettant de relier le smartphone à un écran externe pour profiter des jeux sur grand format. Cela étend les possibilités d'utilisation au-delà du mobile gaming classique. Le Pocket Play propose également un slot hybride acceptant une carte SIM et une carte microSD pour étendre le stockage, ainsi que la connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5. Un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation assure le déverrouillage sécurisé.

Sur le plan photographique, le Pocket Play embarque un module dorsal composé d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Une caméra frontale de 5 mégapixels prend en charge les appels vidéo et les selfies.

Avec une telle configuration, on est bien loin des smartphones photo haut de gamme qui multiplient les capteurs spécialisés. L'ensemble fonctionne sous Android 15, la dernière version du système d'exploitation de Google au moment de l'annonce.

Disponibilité et prix

Ayaneo n'a communiqué ni tarif ni date de lancement précise pour le Pocket Play. Selon la marque, le smartphone sera proposé dans quatre coloris : noir, blanc, gris et rouge. Le financement du projet devrait passer par une campagne Kickstarter, initialement prévue pour le 13 janvier mais depuis reportée à une date ultérieure.