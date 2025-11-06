Dans la lignée directe des Galaxy A14, A15 et A16, parmi les smartphones les plus vendus au monde, ce nouveau modèle reprend la même recette : un design simple, une bonne autonomie et un suivi logiciel exemplaire pour sa catégorie.

Le Galaxy A17 est même conçu pour recevoir 6 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité, un record dans sa gamme de prix, puisque rares sont les haut de gamme d'autres marques à dépasser les 5 ans.

Une fluidité largement suffisante pour la majorité des usages

Certains pourraient être sceptiques face à ses 4 Go de RAM.

Pourtant, nos tests l’ont confirmé : c’est amplement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo, photos, mails, GPS… le tout reste fluide et stable. Seuls les jeux 3D lourds ou le multitâche intensif montrent les limites du modèle.

Mais pour un usage quotidien, le Galaxy A17 se montre réactif.

Lors de nos essais, l'utilisateur test observait une consommation moyenne de RAM inférieure à 3 Go sur 7 jours avec son Galaxy S8 reconditionné. Pour une utilisation classique (messageries diverses, navigation, vidéo sur YouTube et Twitch et photo), c’est largement suffisant.

Un bon rappel que les chiffres ne font pas tout et qu'il ne faut pas se laisser piéger par l'argument marketing des « gros » chiffres.

Beaucoup d’utilisateurs ressentent une forme de FOMO technologique : la peur de manquer de performances s’ils n’ont pas 8 ou 12 Go de RAM. Pourtant, pour un usage quotidien réseaux sociaux, navigation, vidéo 4 Go suffisent largement.

Un grand écran AMOLED et une autonomie exemplaire

Samsung a toujours soigné ses écrans, même sur ses modèles les plus abordables. Le Galaxy A17 profite d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est fluide, coloré et agréable au quotidien. À titre de comparaison, les iPhone standards sont restés sur un affichage 60Hz jusqu’à l’iPhone 17… pour un prix frôlant les 1000 €.

Autre point fort : son autonomie. Grâce à une batterie de 5000 mAh et une puce optimisée, le Galaxy A17 tient sans problème plus d’une journée et demie. En pratique, c’est mieux que beaucoup d’iPhone récents, tout en coûtant près de dix fois moins cher. L’appareil se recharge via USB-C et reste compatible avec la plupart des chargeurs universels.

Tout ça pour dire que si vous avez besoin d'un smartphone efficace et qui tiens la journée, il n'est nullement besoin d'aller vers le haut de gamme, d'autant plus avec la nouvelle politique de mise à jour portée par Samsung.

✅ Points forts Prix imbattable à 151 €

6 ans de mises à jour de sécurité

Écran AMOLED 90 Hz lumineux

Autonomie supérieure à la moyenne

Design sobre et bonne finition ⚠️ Points faibles Appareil photo correct mais sans éclat

Performances limitées pour le jeu

Pas de 5G (modèle 4G uniquement)

Un champion de la durée de vie à petit prix

Pour nous, ce qui rend le Galaxy A17 si intéressant, c’est sa longévité. Peu de smartphones à ce prix bénéficient d’un suivi logiciel aussi long. Cela permet de le conserver plusieurs années sans craindre de perte de compatibilité ou de sécurité.

En temps normal, payer plus un cher un haut de gamme, permet d'économiser sur le long terme. Vous payez une fois 700 € sur dix ans, et non 5 fois 200 €. Comme le disaient souvent nos grands-mères :

« Je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher ».

Toutefois, le Galaxy A17 vient remettre les pendules à l'heure et changer la donne, puisque vous payez moins de 200€, et le conservez aussi longtemps qu'un haut de gamme !

Si vous cherchez d’autres alternatives à moins de 300 €, notre guide des meilleurs smartphones à petit prix vous aidera à comparer les options disponibles.