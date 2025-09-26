Galaxy A26 5G : disponible à seulement 99€ chez RED by SFR, une offre (vraiment) imbattable

Une remise immédiate et jusqu’à 250€ d’avantages

L’offre pour le Samsung Galaxy A26 inclut plusieurs leviers pour réduire le prix d’achat :

Remise immédiate appliquée sur le prix du téléphone

appliquée sur le prix du téléphone Offre de remboursement constructeur (ODR) allant jusqu’à 90€ selon le cas

(ODR) allant jusqu’à 90€ selon le cas Bonus reprise jusqu’à 30€ si vous échangez un ancien smartphone

Grâce à ces avantages cumulés, le Galaxy A26 tombe à 99€ avec la sosucription au forfait RED 100 Go 5G à 8,99€/mois.

Sans forfait, le prix reste attractif à 269€, dont 50€ remboursés après achat.

Que propose le Galaxy A26 ?

Le Samsung Galaxy A26 5G n’est pas un simple entrée de gamme. Avec son stockage de 128 Go (extensible) ou 256 Go, sa compatibilité 5G et sa conception élégante, il offre une expérience complète. C’est un modèle pensé pour ceux qui cherchent la fiabilité de Samsung, la connectivité rapide et une autonomie solide, sans exploser leur budget.

Nous l'avons testé, et il s'agit d'un véritable must pour ce qui soit n'ont pas envie de dépenser beaucoup pour leur smartphone, soit comme smartphone secondaire, ou pour un ados.

À 99€, le Galaxy A26 devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment, surtout avec un forfait 5G sans engagement.

Conditions et disponibilité du Galaxy A26

L’offre est limitée dans le temps et en quantité, disponible jusqu’au 29 septembre. La livraison est gratuite, et l’achat peut être réalisé directement depuis le site de RED by SFR. Les clients actuels peuvent également en profiter pour changer de mobile.

Notre verdict

Avec un tarif plancher et des avantages cumulés pouvant atteindre 250€, cette offre fait du Galaxy A26 l’un des smartphones les plus intéressants des French Days chez RED by SFR. Un choix malin pour accéder à la 5G sans compromis sur la fiabilité.