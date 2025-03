Samsung Galaxy A26 Vs Galaxy A25 : cela vaut-il le coup d’opter pour le modèle le plus récent ?

Le Galaxy A26 et le Galaxy A25 affichent un design similaire avec des tranches plates et un dos en plastique. Toutefois, quelques différences se remarquent. Le Galaxy A26 arbore un dos brillant et des capteurs photo alignés verticalement dans une forme oblongue, alors que le Galaxy A25 mise sur une disposition plus épurée où les capteurs semblent simplement posés sur la surface arrière, sans entourage spécifique.

En termes de dimensions, le Galaxy A26 est légèrement plus imposant avec une hauteur de 164 mm contre 161 mm pour son prédécesseur. Il est aussi plus large (77,5 mm contre 76,9 mm), mais paradoxalement plus fin (7,7 mm contre 8,3 mm). En revanche, le Galaxy A25 est un peu plus léger avec 197 g, tandis que le Galaxy A26 atteint 200 g.

Autre distinction importante : le Galaxy A26 bénéficie d’une certification IP67, ce qui signifie qu’il est protégé contre la poussière et peut résister à une immersion temporaire dans l’eau. Le Galaxy A25, en revanche, ne dispose d’aucune certification d’étanchéité, un point à prendre en compte pour les utilisateurs soucieux de la durabilité de leur appareil.

Côté coloris, le Galaxy A26 est proposé en vert menthe, noir et blanc, tandis que le Galaxy A25 offre des teintes bleu nuit, bleu et lime (jaune).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, le Galaxy A26 embarque un processeur Exynos 1380 (5 nm), plus récent et performant que l’Exynos 1280 du Galaxy A25. Ce nouveau SoC promet une meilleure gestion des tâches multitâches et une fluidité accrue dans les applications exigeantes.

Le Galaxy A26 est également mieux équipé en mémoire vive, avec 8 Go de RAM, contre 6 Go pour le Galaxy A25. Cette différence devrait se traduire par une meilleure réactivité au quotidien. En matière de stockage, les deux modèles proposent jusqu’à 256 Go, avec un port microSD permettant d’étendre l’espace disponible jusqu’à 2 To.

Ainsi, en termes de performances, le Galaxy A26 prend clairement l’avantage grâce à son processeur plus puissant et sa RAM plus généreuse.

Les deux smartphones disposent d’une dalle AMOLED offrant des couleurs vives et un excellent contraste. Cependant, quelques différences existent. Le Galaxy A26 propose un écran légèrement plus grand (6,7 pouces contre 6,5 pouces pour le A25) avec une définition identique de 1080 x 2340 pixels. Les deux appareils bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale dans la navigation et les jeux. En matière de luminosité, les deux modèles atteignent un pic de 1000 cd/m², assurant une bonne lisibilité en extérieur. Cependant, le Galaxy A25 est compatible avec le HDR10+, alors que le Galaxy A26 se limite au HDR10. Cet avantage du Galaxy A25 peut améliorer le rendu des contenus HDR dans certaines applications.

Si vous recherchez un écran plus grand, le Galaxy A26 est à privilégier. En revanche, pour la qualité HDR, le Galaxy A25 conserve un léger avantage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux smartphones embarquent une configuration photo similaire, avec un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement pour des clichés nets, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, permettant d’élargir le champ de vision et un capteur macro de 2 mégapixels, utile pour les gros plans. À l’avant, les deux modèles disposent d’une caméra selfie de 13 mégapixels.

Les capacités vidéo sont également proches, avec un enregistrement jusqu’en 4K à 30 images par seconde et une stabilisation électronique. Le Galaxy A26 prend l’avantage en matière de Wi-Fi, puisqu’il est compatible avec la norme Wi-Fi 6E, offrant un meilleur débit et une latence réduite, contre Wi-Fi 5 pour le Galaxy A25. Les deux modèles sont compatibles NFC et utilisent Bluetooth 5.3. Concernant l’audio, aucun n’a de prise jack 3,5 mm. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton de mise en veille pour les deux modèles, garantissant un déverrouillage rapide et pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les Galaxy A26 et Galaxy A25 disposent d’une batterie de 5000 mAh, une capacité confortable permettant de tenir une journée complète, voire plus, selon l’utilisation. Cependant, les optimisations logicielles du Galaxy A26, couplées à son processeur plus efficient, pourraient lui offrir une meilleure autonomie. Côté recharge, les deux modèles prennent en charge une charge rapide de 25 W, sans compatibilité avec la charge sans fil ni la charge inversée.

Faut-il choisir le Galaxy A26 ou rester sur le Galaxy A25 ?

Le Galaxy A26 apporte des améliorations notables par rapport au Galaxy A25, notamment grâce à un processeur plus puissant, une meilleure gestion du multitâche et une certification IP67 qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Son écran légèrement plus grand et son Wi-Fi 6E sont aussi des atouts. Le Galaxy A26 a aussi pour lui certaines fonctions Galaxy AI directement héritées des Galaxy S25.