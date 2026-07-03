Galaxy A36 : le bon plan milieu de gamme à 209 € pour les soldes

Le tarif du Samsung Galaxy A36 enregistre une baisse de prix importante sur la plateforme Rakuten, où il s'affiche à 209,22 €. Ce positionnement crée un avantage financier net par rapport à la moyenne du marché, qui maintient généralement ce modèle aux alentours de 259 € chez la plupart des distributeurs traditionnels.

Ce recul tarifaire s'explique de manière logique par le renouvellement de catalogue du constructeur, qui a depuis introduit la gamme Galaxy A37. Ce cycle mécanique de décote permet d'accéder aux technologies de la marque à un coût très compétitif, alors même que les propriétés matérielles de l'appareil restent performantes.

De plus, Samsung assure un suivi logiciel s'étendant sur six années à compter de la commercialisation, garantissant des mises à jour de sécurité régulières jusqu'en 2031.

Des caractéristiques techniques solides pour le quotidien

Sur le plan technique, ce smartphone intègre des composants parfaitement calibrés pour offrir une navigation confortable. L'affichage est confié à une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une technologie qui procure une fluidité et des contrastes de haut niveau pour cette tranche budgétaire.

L'autonomie s'appuie sur un accumulateur de 5 000 mAh capable d'assurer plus d'une journée complète d'utilisation soutenue. Cette batterie est compatible avec un système de charge rapide de 45 W pour écourter le temps de branchement.

Le volet photographique repose quant à lui sur un capteur principal de 50 mégapixels efficace pour les clichés diurnes, le tout étant protégé par un châssis certifié IP67 résistant à l'eau et aux poussières.

Une rentabilité supérieure aux modèles d'entrée de gamme

S'il est évident qu'un processeur Snapdragon 6 Gen 3 montre ses limites sur les sessions de jeu 3D, l'équilibre général de l'appareil reste une excellente surprise.

À peine au-dessus des 200 €, ce modèle surclasse sans difficulté les téléphones nativement vendus à ce prix, qui se cantonnent bien souvent à des dalles LCD moins qualitatives ou font l'impasse sur l'étanchéité et la longévité logicielle.

Ce smartphone est ainsi un choix de premier ordre pour s'équiper d'un smartphone durable.

Pour situer ce modèle par rapport aux autres déclinaisons de la marque, notre page dédiée aux smartphones Samsung permet d'analyser l'ensemble des références disponibles.