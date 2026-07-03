Fuite massive sur le dark web : les secrets de l'iPhone 18 Pro exposés après le piratage de Tata Electronics

À retenir Une cyberattaque a ciblé Tata Electronics , sous-traitant d'Apple, entraînant la fuite de 630 Go de données .

, sous-traitant d'Apple, entraînant la fuite de . Les fichiers volés comprennent des détails sur l'iPhone 18 Pro et le processeur A20 Pro .

et le processeur . Apple et Tata Electronics ont ouvert une enquête conjointe pour évaluer les impacts de cette fuite.

C'est une affaire qui met en lumière les nouvelles formes d'espionnage industriel à l'ère numérique. En juin 2026, Tata Electronics, fabricant indien et partenaire de production d'Apple, a été la cible d'une cyberattaque menée par le groupe de ransomware World Leaks. Le bilan est lourd : plus de 630 gigaoctets de données et quelque 200 000 fichiers ont été dérobés depuis les systèmes internes du groupe, avant d'être mis en libre circulation sur le dark web. Selon Reuters, les fichiers circuleraient sur ces plateformes depuis au moins le 10 juin 2026.

Parmi l'ensemble des données volées — dont une partie ne concerne pas directement Apple —, plusieurs documents touchent néanmoins au cœur de la stratégie produit du constructeur californien. D'après les informations examinées par Reuters, au moins six fichiers détaillent les centaines de composants prévus pour les futurs modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, en précisant le nom des fournisseurs pour chacun d'eux. Des documents portant le filigrane « confidentiel » et des noms de code internes ont également été identifiés, ce qui laisse peu de doutes sur leur authenticité.

Face à la situation, Tata Electronics a restreint l'accès à ses systèmes internes et fait appel à un cabinet d'audit externe pour mener l'enquête. De son côté, Apple a ouvert une investigation en coordination avec son sous-traitant, indiquant selon une source que la firme est « préoccupée » par la diffusion de ces informations concernant des modèles non encore commercialisés.

Ce que révèlent les documents sur l'iPhone 18 et la puce A20 Pro

Parmi les éléments les plus sensibles exposés figure une information de taille : les dessins techniques du processeur A20 Pro, la puce destinée à équiper les iPhone 18 et 18 Pro. D'après les documents examinés, cette nouvelle génération de processeur devrait offrir un bond de performances notable par rapport à la puce actuelle, mais aussi un traitement d'image profondément remanié et de nouvelles mesures de sécurité renforcées. Le modem Apple C2, successeur du modem C1 introduit en 2025, devrait également faire son apparition dans cette génération.

Potentiel iPhone 18 Pro

Sur le plan visuel, les photos incluses dans la fuite montrent un appareil photographié dans une usine Tata en début d'année 2026 : un smartphone de teinte grise, sans écran courbe ni format pliable, arborant trois capteurs photo à l'arrière disposés en triangle et le logo Apple caractéristique. Le leaker Evan Blass décrit pour sa part une finition argentée avec un îlot photo rectangulaire aux angles arrondis, proche dans l'ensemble du design de l'iPhone 17 Pro. Cela corrobore les rumeurs qui circulaient depuis début 2026, selon lesquelles Apple aurait opté pour une continuité de design plutôt qu'une rupture franche par rapport à la génération précédente.

Les fichiers font également de brèves mentions d'un iPhone Fold — le modèle pliable d'Apple très attendu —, sans toutefois que des détails substantiels soient pour l'instant identifiables dans les documents publiés. En revanche, l'iPhone Ultra pliable, annoncé comme la grande nouveauté de la gamme 2026, n'apparaît dans aucun fichier identifié à ce stade. D'autres données volées concernent des clients tiers de Tata, notamment Tesla, TSMC et Qualcomm, dont des documents internes figurent également parmi les fichiers mis en ligne.